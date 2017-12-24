В Шымкенте 50-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство снохи. Дело рассматривается в уголовном суде. Подсудимый не скрывает, что действительно вышел из себя, однако, в произошедшем винит саму сноху.

Подсудимый Давлятбек Рахманалиев обвиняется в попытке умышленного убийства снохи. Страшно представить, что могло произойти, если бы рядом вовремя не оказались родственники.

Мырзахмет Сейдахметов, прокурор управления прокуратуры ЮКО: «На почве возникшей ссоры подсудимый схватил нож и ударил потерпевшую. Потерпевшая стала убегать и звать на помощь. Подсудимый погнался за ней, продолжая наносить удары. Женщина скрылась в туалете, куда пытался ворваться и подсудимый. Только вмешательство других взрослых членов семьи помешало подсудимому довести преступление до конца».

Все началось с банальной ссоры. Давлятбек разрешил незнакомому водителю припарковать у ворот машину. Это возмутило сноху. Слово за слово, между свёкром и молодой женщиной возникла ссора. Не в силах сдержать эмоции Давлятбек схватился за нож.

Давлятбек Рахманалиев: «Она меня оскорбляла такими словами, что я не выдержал. Признаю, что хотел проучить ее. Но убивать я не собирался».

Председательствующий судья с прокурором и адвокатом защиты определили порядок судебного следствия. Процесс продолжается.

Данил Шемратов