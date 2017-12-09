В Шымкенте пройдет открытый ежегодный республиканский фестиваль по современным танцам

16 декабря 2017г. в г. Шымкент пройдет открытый ежегодный республиканский фестиваль по современным танцам, сообщает информагентство DKNEWS.

«КалаШым 2017» приурочен ко Дню Независимости Республики Казахстан.

Главными целями фестиваля являются помощь детям из малоимущих семей и детей-сирот, а также их привлечение к культуре и танцам; привлечение внимания общественных структур и организаций к творческому развитию молодежи.

— Данный фестиваль это только одна из ступеней, которая сможет помочь детям из малоимущих семей и детям-сиротам. В дальнейшем мы планируем также открыть творческие группы на базе студии, где будут проходить уроки по танцам, вокалу, актерскому мастерству, искусству граффити и многим другим направлениям искусства, и все это мы хотим сделать доступным для таких детей, чтобы они развивались и развивали свой творческий потенциал, — поделился руководитель и основатель танцевальной студии Exclusive, Акжол Азимбаев.

Организатором данного фестиваля является ExclusiveCorporation, данная компания уже не раз делала фестивали, конкурсы и концерты городского и республиканского масштаба.

Также в этом году в фестиваль будет включена новая экспериментальная номинация «СВОБОДНЫЙ КАЗАХ» , где молодые акыны и реперы будут соревноваться в свободном стиле.

Фестиваль будет проходить в г. Шымкент, в здании Оңтүстік-Цирка по адресу: проспект Бауыржан Момыш-улы 43/2.