В связи с трагедиями из-за угарного газа, в Шымкенте начался подомовой обход горожан. Представители четырех районных акиматов начали проводить усиленную разъяснительную работу с населением.

Рабочий день у представителей Абайского акимата начинается с важного совещания с участием представителей правоохранительных органов, спасателей, пожарных и газовиков. Основная мысль — не допустить новых печальных известий о жертвах от угарного газа.

«За последние две недели количество пострадавших от угарного газа превысило 10 человек. Необходимо усилить работы по разъяснению, как правильно пользоваться бытовым газовым оборудованием. Проверять необходимо наличие и установку дымоходов. Вручать каждому памятки», — сказал Ахмет Татыбаев, аким Абайского района Шымкента.

Только в Абайском районе Шымкента — 453 многоэтажных дома и 41 тысяча частных построек. Специальные мобильные группы отрабатывают каждый адрес.

До 22 декабря необходимо обойти каждый дом в городе, каждую квартиру, чтобы выявить нарушения монтажа бытовых газовых приборов и проверить тягу в дымоходах и вентканалах. К работам допускаются лишь представители акимата, пожарные, спасатели, газовики и правоохранительные органы. Учителей Шымкента составлять списки газовых абонентов НЕ заставляют .

«У нас к работам допускаются лишь специалисты. Учителей школ мы не допускаем к этим работам. Педагогов школ мы лишь просим, чтобы они объяснили детям, что нельзя играть с огнем. Так же мы просим раздать всем родителям памятки», — говорит Ахмет Татыбаев.

Разъяснительная работа проводится с домкомами, уличкомами и старейшинами. Цель одна — обезопасить граждан от несчастных случаев.

Бахром Абдуллаев