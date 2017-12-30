Все праздничные дни на междугородних трассах будет дежурить спецтехника

В настоящее время, по прогнозам РГП «Казгидромет», ожидается преимущественно морозная погода без осадков. В южных и центральных областях ожидается усиление восточного ветра, местами до 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с и низовая метель, ухудшающая видимость менее 800 м, особенно в горных перевалах юга республики.

29 декабря 2017 года в ТОО «Казахавтодор» проведено селекторное совещание дорожных служб при участии Комитета автомобильных дорог МИР РК и АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Как отметил директор департамента эксплуатации АО «НК «ҚазАвтоЖол» Толеген Абдуллин, дорожными службами для работы в праздники в круглосуточном режиме закреплено порядка 300 единиц техники и неснижаемый двухнедельный запас топлива в количестве 423 тысяч литров бензина и 1 113 тонн дизельного топлива.

В целом, для зимнего содержания 2017-2018 гг. заготовлено более 130 тысяч м3 песка и 13 тонн соли. Функционирует 194 производственные базы, 106 котельных, 139 обогревательных пунктов и 84 склада для противогололедных материалов.

Всего к работам по зимнему содержанию подготовлено более 1300 единиц техники.

Данные меры предприняты в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Для оперативной координации работ на дорогах круглосуточно ведется дежурство в ситуационном центре Министерства по инвестициям и развитию РК.

Водители и пассажиры могут напрямую обращаться за обновленной и актуальной информацией о автодорогах республиканского значения через городской телефон по номеру +7 7172 444 777, а также мобильный телефон диспетчерской службы и приложение WhatsApp по номеру +7 771 7444 777. Также функционирует карта ограничения автомобильных дорог по адресу: http://kazavtodor.soft.kz/cr/map

Убедительная просьба к водителям, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, проявлять водительскую солидарность. При объявлении штормовых предупреждений необходимо максимально ограничить выезды за пределы населенных пунктов.

Помните, рискуя жизнью Вы не только создаете преграду для работы дорожных служб, но и подвергаете опасности всех участников дорожного движения.