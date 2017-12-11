Юный теннисист из Шымкента сенсационно завоевал путёвку на Australian Open

Представитель Шымкента впервые в карьере войдёт в топ-40 лучших теннисистов мира до 18 лет, сообщает informburo.kz.

Казахстанский теннисист Достанбек Ташбулатов занял второе место на международном турнире среди юниоров Orange Bowl International Championships, который с 4 по 10 декабря проходил в Плантейшене (штат Флорида, США). Финальная встреча против Уго Гастона завершилась в пользу соперника из Франции. Результат матча – 2:6, 3:6.

В предыдущих поединках на Orange Bowl International Championships Ташбулатов одержал пять побед подряд. Достанбек одолел американцев Дрю Бёрда – 6:2, 6:3, Брэндона Накашиму – 6:7, 6:4, 6:4 и Говинда Нанда – 7:6, 6:7, 6:1, а также оказался сильнее поляка Даниэля Михальски – 6:3, 1:6, 6:4 и мексиканца Даниэля Морено – 6:4, 6:2.

До начала международного турнира 17-летний теннисист из Шымкента занимал 118-е место в рейтинге ITF Juniors. Теперь же Ташбулатов войдёт в TOP-40 лучших игроков планеты и впервые в карьере сыграет на юниорском Australian Open-2018.