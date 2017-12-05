Житель ЮКО обвинил полицейского в разгроме своей квартиры. Об этом хозяин дома сообщил начальнику МПС области в ходе онлайн-конференции. Страж порядка снимал жилье у жителя Ордабасинского района. И по словам владельца, его квартирант, вместо того, чтобы следить за порядком, устроил погром и скрылся.

Как утверждает пострадавший, сотрудник правоохранительных органов Жансерик Отебаев арендовал у него жилье. В ходе эксплуатации правоохранитель сломал в нем все, что возможно и сбежал. Попытавшись найти горе-арендатора, хозяин жилья лишь узнал, что полицейского повысили и перевели из сельского отдела полиции в районный.

Житель пишет: Помогите с восстановлением газового оборудования, и отопительной системы. На наши звонки он не отвечает.

Абдугани Сейдуалиев: Я записал вашу жалобу. Обязательно проверим этот факт. Поговорим с полицейским и ответим вам в устной и письменной форме.

В ходе онлайн конференции были озвучены и другие вопросы. Большинство из них касается патрулирования сельскими и районными полицейскими маршрутов на своих личных авто.

Абдугани Сейдуалиев, начальник МПС ЮКО: «Все полицейские городов и районов области обязаны патрулировать территорию исключительно на спецмашинах. Каждая спецмашина оборудована опознавательными надписями и окрашена в специальные цвета. Я записал данный вопрос, обязательно все проверим и дадим ответы».

В этот день главный полицейский области после всего услышанного был явно не в настроении. Однако пообещал взять каждое обращение на личный контроль и наказать виновных в рамках законодательства.

Николай Путилин