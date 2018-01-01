Аким Шымкента пообещал, что всё по-новому станет теперь!

Уважаемые шымкентцы и гости города!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Новый год – это светлый праздник, который приносит каждой семье радость и надежды, новые начинания и перспективные идеи. Оглядываясь назад, мы подводим итоги уходящего года, с верой строим планы на будущее.

2017 год был для всех нас особенным. Он ознаменовался рядом положительных событий, укрепивших авторитет нашей страны. Одно из них – проведение на высшем уровне международной выставки EXPO в Астане, которая подняла имидж Казахстана в мире. Мы отметили высокими достижениями 20-летие столицы — Астаны. Большую поддержку у казахстанцев нашли Послание Главы государства Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и его программная статья «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», цели которой направлены на наше духовное обновление.

2017 год стал значимым и для Шымкента. Каждый день жизнь нашего мегаполиса наполнен положительными достижениями – введены в эксплуатацию новые школы и больницы, культурные объекты, в индустриальной зоне запущен ряд инновационных проектов, появились новые дома в административно-деловом центре. В этом году в городе сданы в эксплуатацию 29 многоэтажных домов на 1339 квартир, сейчас ведется строительство 63 домов. Впечатляют и успехи в экономической сфере. Все это стало возможным благодаря выполнению поручений Президента и реализации государственных программ.

В своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Елбасы сказал: «Наша цель определена – войти в тридцатку развитых стран мира. Для этого нам нужно развиваться по новому пути». Уверены, что в новом году мы приложим все усилия и потенциал для достижения этой задачи.

Пусть все достигнутое в уходящем году станет стимулом для новых побед, а наступающий год приумножит благополучие страны и благосостояние каждого из нас.

Дорогие земляки!

Не сомневаюсь, что наступающий год ознаменуется большими успехами. Пусть он принесет каждому из нас только добро!

Желаю, чтобы в ваших семьях всегда был достаток и царил мир! Пусть 2018 год станет новым во всем — в начинаниях, мечтах и достижениях!

С праздником!

Нурлан САУРАНБАЕВ,

аким города Шымкента