В ЮКО в Новый год мужчина приревновал свою сожительницу и забил ее до смерти. 1 января текущего года полицейские Сайрамского района по горячим следам задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы.

Тело убитой женщины, 1981 года рождения, с признаками насильственной смерти стражи порядка обнаружили в доме в одном из поселков района. В ходе ОРМ сотрудники Сайрамского РУВД задержали подозреваемого, 1972 года рождения.

Следствием установлено, что причиной убийства послужила ревность мужчины к гражданской жене, в результате которой он избил потерпевшую до смерти.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство», сообщили в Управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО.