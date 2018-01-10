Операторов сотовой связи в Казахстане лишат возможности навязывать платные услуги

В Казахстане в ближайшее время изменятся правила оказания услуг абонентам сотовой связи. Об этом сообщил глава министерства информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев на своей странице в Facebook.

Наше министерство вносит новые изменения в Правила оказания услуг связи. Хочу отметить, что поправки призваны решить многие проблемы, долгое время волнующие абонентов сотовой связи.

Новые правила не позволяют операторам связи оказывать услуги при отсутствии средств на лицевом счете, в особенности это касается услуг роуминга. Так мы предупреждаем действия операторов по образованию «минуса» на балансе абонентского номера.

Отныне устраняется практика принудительной установки сигнала соединения «beep» при дозвоне на перенесенные номера. Теперь установление перед сигналом вызова дополнительных акустически сигналов и пауз станет возможным исключительно по заявлению абонента.

Также решена проблема навязывания абоненту дополнительных услуг связи путем введения ussd команды или отправки смс.

Теперь ошибочное нажатие клавиши, случайная отправка сообщения или другое неосторожное действие не приведет к подключению нежелательных услуг.

«В ближайшее время полный текст документа будет опубликован в СМИ, после чего в 10-дневный срок вступит в силу», — написал министр.