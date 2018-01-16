Горожане не ожидали такой молниеносной реакции акима Шымкента

Как работать с обращениями граждан. Аким Шымкента Нурлан Сауранбаев дал понять своим подчиненным, что отсиживаться в теплом кабинете не намерен. Он отправился в необычный рейд. Пунктами рабочей поездки по городу стали адреса и проблемы, которыми поделились жители в рубрике #ЗадайВопросАкиму.

Жители дома по ул. Желтоксан оказались заложниками обстоятельств. Из-за стройки, которая развернулась аккурат рядом с их домом 15 лет назад, был отрезан подъезд к их дому с торца. А это значит, в случае ЧС помощь можно не ждать.

Решение акима было озвучено сразу — уже в течение недели проезд здесь будет открыт. А благодарные жители пребывают в легком шоке.

«Мы даже не ожидали, что будет такая скорая реакция. Будем ждать, что наша проблема решится», — говорит домком от лица всех жителей.

А это – школа № 36. Здание капитально отремонтированное всего два года назад уже нуждается в ремонте. Родители уверены – при строительстве были использованы некачественные материалы. А школьное крыльцо и вовсе опасно для детей.

«Внести в смету капремонта козырек, беседки и предусмотреть возможность увеличения площадки для проведения линеек», — отреалировал градоначальник.

К слову, в течение недели на стол главе Шымкента должны положить дефектный акт по зданию. А подрядчик такой работой заслужил право попадания в черный список.

К слову, небезопасным является и пешеходный переход у школы. По словам родителей, даже «лежачий полицейский» водителей практически не останавливает. Только редкий водитель сбрасывает скорость.

Решение – для начала установить щит-макет с фотографиями детей, которые хотят перейти через дорогу. Срок – неделя.

А вот и еще одна школа и снова проблема. Здание новой школы в мкр. Нурсат сдали буквально накануне Нового года. Но родители уже боятся за жизни своих детей.

Шумовуха говорит про дорогу.

Решение нашлось на месте. С одной стороны появится тротуар, а с другой – дополнительная калитка в школу, а значит, дети, не подвергая свои жизни опасности смогут добираться до здания. Родители такой молниеносной реакции не ожидали.

Отметим, в целом за день работы рубрики в Инстаграмм-аккаунте акима города свой вопрос Нурлану Сауранбаеву адресовали 277 шымкентцев. Львиная доля обращений касалась транспорта, дорог, вопросов сферы ЖКХ, а также получения жилья от государства. Как нас заверили в акимате, по всем обращениям проведен тщательный анализ и специалисты уже работают над подготовкой ответов.

Саида Турсуметова