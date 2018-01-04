Угарный газ стал причиной смерти молодой женщины в Аксукенте

Угарный газ стал причиной смерти молодой женщины в селе Аксукент Сайрамского района ЮКО. Тело 32-летней женщины было обнаружено в доме по улице Вишневецкой.

О вероятных причинах отравления сообщили специалисты газового хозяйства ЮКО.

«Газовый бытовой прибор «водонагреватель» установлен в ванной комнате, где нет тяги, внутридомовой газопровод протянут из полиэтиленовой трубы Ду 15 мм, утечка газа перед SF…» — говорится в отчете специалистов.

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На сегодня подача газа в дом прекращена, ввод опечатан перед БГС.