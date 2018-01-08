Угроза наводнения на Сырдарье миновала

Жители населенных пунктов на берегу Сырдарьи могут не беспокоиться этой весной из-за угрозы наводнения. Уровень воды в реке значительно снизился, сообщает 24.kz.

Стратегическое значение Коксарайского водохранилища нельзя переоценить. Именно благодаря ему более 70 населенных пунктов забыли, что такое весенний сход воды. Некоторое время назад из берегов Сырдарьи выходило до 600 кубометров воды, сейчас уже меньше на 100.

Конысбек Серикбаев, заместитель руководителя Коксарайского контррегулятора: «Сейчас мы сбрасываем в Коксарайский регулятор 300 кубометров воды, потому как предполагаем сход льда между Шиели и Теренсу, а это чревато повышением уровня воды».

В Шардаринское водохранилище, расположенное выше Коксарайского, в секунду поступает до 1 000 кубометров воды. Общий объем составляет почти 2 млрд кубических метров. 800 кубометров воды постепенно сливается в нижнее русло, 300 из них собирает Коксарайское водохранилище. Состояние шлюзов на постоянном контроле.

Абдрасил Райымкулов, инженер-энергетик Коксарайского контррегулятора: «Шлюзы управляются в автоматическом режиме и местном режиме. Сейчас мы управляем в автоматическом режиме. Если надобность будет мы можем на местном управлении управлять шлюзами».

На сегодня в Коксарайском водохранилище собрано 627 млн кубических метров воды. Это капля в море, ведь если говорить об объемах и мощностях, то здесь можно держать до 3 млрд кубометров воды.

Динара Айтмырзаева, инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по ЮКО: «Плотность горного снега составляет 30-40 сантиметров. В январе ожидаются осадки выше нормы».

Кстати, после сбора воды в Коксарайском водохранилище, со временем ее уже очищенную снова возвращают в Сырдарью, ведь она нужна земледельцам.