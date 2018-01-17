В Бургулюке погибли двое молодых мужчин

В селе Бургулюк Южно-Казахстанской области погибли двое молодых мужчин. Тела 22-летних молодых людей были обнаружены в доме по улице Булакты в первой половине дня 17 января.

Сообщение об обнаружении трупов поступило от от диспетчера Толебийского РГХ К. Тлегеновой. Предварительное заключение: отравление угарным газом с летальным исходом.

Обстоятельства гибели сельчан выясняют специалисты.

С наступлением нового года это уже третий случай отравления угарным газом. Напомним, двухлетний ребенок погиб в жилом массиве Сайрам 15 января, еще двое ребятишек в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Угарный газ стал причиной смерти молодой женщины в селе Аксукент Сайрамского района ЮКО. Тело 32-летней женщины было обнаружено в доме по улице Вишневецкой 4 января.