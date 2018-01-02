В Казахстане вступили в силу поправки, предусматривающие химическую кастрацию педофилов

С 1 января 2018 года в Казахстане вступили в силу законодательные поправки, предусматривающие принудительное лечение в виде химической кастрации для педофилов, передает РИА Новости.

Большой пакет поправок в законодательство, направленных на защиту прав ребенка, был подписан Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в апреле 2016 года. Одна из норм как раз и предусматривает химическую кастрацию.

Как сообщала ранее Генеральная прокуратура, к тем, кто совершил насильственные деяния против несовершеннолетних и малолетних, с принятием данного закона ни при каких обстоятельствах не будут назначаться условные сроки наказания, применяться амнистия, замена наказания на более мягкое, условно-досрочное освобождение, не будет никаких процессуальных соглашений с ними.

«С 1 января 2018 года будет применяться химическая кастрация, то есть по решению суда осужденного принудят принимать препараты, снижающие половое влечение», — говорилось на сайте ведомства.

Данная норма может применяться к лицам старше 18 лет, совершившим уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

С начала 2018 года также вступают в силу правила применения химической кастрации, разработанные Министерством здравоохранения республики.

В приказе главы ведомства отмечается, что «применение принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации проводится на основании решения суда в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения».