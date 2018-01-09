В марте 2018 года санаторий «Сарыагаш» будет выставлен на торги. Стартовая цена составит почти 3,5 млрд тенге. 27 марта пройдут торги по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа лечебно-реабилитационного комплекса «Сарыагаш» в ЮКО, передает Total.kz.

По условиям торгов, участники должны сделать гарантийный взнос в размере более 512 млн тенге. Стартовая цена составляет почти 3,5 млрд тенге. В настоящий момент стопроцентная доля владения ТОО «Сарыагаш» принадлежит управлению финансов Южно-Казахстанской области.

По условиям торгов, победитель аукциона получает в доверительное управление санаторий сроком на 10 лет с правом последующего выкупа. В течение доверительного срока победитель аукциона обязан будет инвестировать в объект 50 процентов от его рыночной стоимости, причем половину – в первый год доверительного управления. Кроме того, в течение срока доверительного управления победитель торгов обязан не проводить сокращения рабочих мест, а напротив – увеличить их на 30.

Месторождение минеральной воды Сарыагаш было открыто советскими геологами в 1946 году. В 1951 году возле скважины № 7 был построен бассейн, в котором купались люди под наблюдением медицинской сестры. В 1953 году Южно-Казахстанский облздрав открыл здесь бальнеологическую лечебницу. В 1954 году появился жилой павильон на 75 коек, сдано в эксплуатацию здание ванного комплекса.

В 1958 году месторождение минеральной воды посетил председатель Совета министров КазССР Динмухамед Кунаев, который и предложил открыть здесь большой санаторий «Сарыагаш». 1 марта 1959 года в фундамент будущего санатория был заложен первый камень.

Сегодня санаторий раскинулся на площади в 27 гектаров, здесь размещено 8 спальных корпусов вместимостью 674 койко-места.