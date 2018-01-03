В первый день нового года в ЮКО зарегистрировано три жестоких убийства

С начала года по данным Центра правовой статистики и информации Генпрокуратуры РК в Южно-Казахстанской области произошло 91 преступление. В том числе 8 грабежей, 4 самоубийства, 2 изнасилования и 50 фактов краж. Также 1 января было зарегистрировано три жестоких убийства.

Новогодние праздники не обошлись без кровавых происшествий. 1 января в Сайрамском районе 45-летний местный житель, из-за ревности до смерти забил свою подругу.

«1 января в дежурную часть Сайрамского РОВД поступило сообщение от скорой медицинской помощи, что в жилом доме обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. Установлен подозреваемый, 1972 года рождения. Преступление совершил после распития спиртных напитков. Назначен ряд экспертиз», — сообщили в Сайрамском РОВД.

А в городе Туркестане, также на почве семейного конфликта, 36-летний мужчина, на глазах у троих малолетних детей, нанес глубокое ножевое ранение в области шеи своей супруге. От полученной травмы женщина скончалась на месте.

Третье убийство зарегистрировано в Сузакском районе. Здесь 24-летний парень из-за давних неприязненных отношений несколько раз выстрелил из ружья в своего сверстника.

Все происшествия раскрыты по горячим следам. Подозреваемые дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания. Решаются вопросы санкции о взятии их под стражу, сообщили в прокуратуре ЮКО.

Данил Шемратов