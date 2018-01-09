В Шымкенте начала работать новая школа, рассчитанная на 1200 мест. 8 января в стенах нового учебного заведения начались занятия. После зимних каникул в третей учебной четверти 830 учеников приступили к получению знаний в стенах новой школы.

Только в микрорайоне Нурсат на сегодняшний день числится порядка трех тысячи ребятишек школьного возраста, которые до сегодняшнего дня учились в три смены.

Третья четверть начинается в 130-ой школе Шымкента как первая. Первым уроком для ребят стала не математика с химией, а экскурсия по новому зданию. Учителя не только знакомят школьников с новыми кабинетами, но и говорят о бережном отношении к школьному имуществу.

«Мне очень понравилась новая школа. Мне очень удобно. От дома недалеко, всего несколько минут пешком и ты уже на занятиях. Буду учиться хорошо, нет, даже на отлично. Только так!» — уверяет один из учеников новой школы.

130-я школа была сдана в эксплуатацию в преддверии празднования дня Независимости. Здесь есть два спортивных зала, 61 учебный класс, а также современные кабинеты биологии, физики, химии, информатики, мультимедийные лингафонные кабинеты, библиотека, столовая, актовый зал. Кроме того, предусмотрены мастерские отдельно для девочек и мальчиков.

«Мой ребенок раньше учился в 80-ой школе. Там в одном классе было по 40 человек. После сдачи в эксплуатацию новой школы, учебное заведение на Нурсате наконец удалось разгрузить», — родители рады даже если не больше своих школьников.

Вместе с учениками в новую школу перешли и 60 учителей. Учебное заведение в административно-деловом центре Шымкента рассчитано на 1200 мест. То есть, школа готова принять еще, как минимум, 300 учеников. А это значит, что удастся хоть немного разгрузить школы в соседних микрорайонах, а не только школу №80 в Нурсате.