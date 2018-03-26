Информационное сообщение по 7-летнему ребенку из поселка Абай ЮКО. 25 марта 2018 года. Аружан Саин опубликовала очередное сообщение.

Генеральной прокуратурой были назначены следственные действия в пос. Абай. Ребенок должен был показать места, где это происходило.

23 марта мама с ребенком выехали в Абай. Так как было не известно, сколько времени продлятся следственные действия и невозможно было запланировать проезд на поезде и самолете, было принято решение ехать на машине. В сопровождении сотрудников УБОП, сотрудника фонда ДОМ и на машине, предоставленной добрыми людьми, мама и ребенок вечером приехали в Абай.

Адвокат ребенка Бауыржан Азанов вылетел из Астаны в Шымкент.

24 числа весь день они работали с представителем ГП.

25 числа следственные действия были продолжены.

Все эти дни были заняты логистикой, транспортом, организацией доставкой семьи в Абай. По просьбе мамы ребенка идет работа по привлечению зарубежных специалистов для участия в экспертизах.

Из хорошего — мама и ребенок пообщались с бабушкой и тетями, мальчик забрал свои игрушки и велосипед, очень этому рад.

Мы получаем и другую тревожную информацию связанную с другими детьми, возможно, касающуюся этого дела, и незамедлительно сообщаем о ней спецпрокурору Генеральной прокуратуры РК.

Надеемся, что будет полномасштабное и объективное расследование, которое помимо того, что расследует, что произошло в этом поселке Абай, даст полную картину относительно действий/бездействия полиции и других госорганов в этом деле, в том числе и после того, как дело получило огласку и вызвало огромный резонанс.

Спасибо всем кто помогает семье!!!

Определенные затраты на данный момент ушли на проживание, питание, и дорогу, в том числе перелеты адвоката, представителя, мамы и мальчика. Они были покрыты из разных источников.

Затраты будут и далее. Желающие помочь конкретно в оплате транспортных расходов и связанных с привлечением международных экспертов могут связаться с Жанна Ахметова, Адель Смит и Лейла Принцессовна.

Мы благодарим всех кто переживает и поддерживает ребенка и семью!

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Никаких сборов на оплату юридической помощи адвоката и услуг представителей никто не осуществляет!

Мы понимаем, что досудебное расследование займет длительное время, поэтому нам придется запастись терпением. Главное, чтобы все было справедливо.