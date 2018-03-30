На Яндекс.Погоде появилась карта, которая наглядно показывает концентрацию пыльцы в воздухе. С её помощью люди могут узнать, где, когда и насколько интенсивно будут цвести растения, вызывающие аллергию.

Карта сообщает о пятнадцати самых распространённых аллергенах и охватывает Западно-Казахстанскую, Актюбинскую и Атыраускую область, части Мангистауской, Костанайской и Кызылординской областей, а также отдельные регионы России, Украины, Беларуси и других государств.

В Казахстане сезон аллергии обычно начинается в апреле — низкая концентрация пыльцы ольхи, ивы, вяза и орешника будет наблюдаться в воздухе с середины апреля, а в мае зацветут злаковые.

От года к году растения не зацветают строго по календарю, поэтому универсальные таблицы цветения не всегда помогут аллергику. Яндекс.Погода показывает прогноз концентрации каждого аллергена на семь суток вперёд. Для этого используются данные компании Aerostate, которая учитывает при расчёте ежедневные пробы воздуха, зависимость фаз цветения от температуры, а также влияние ветра и осадков. Благодаря актуальной карте пыльцы люди, к примеру, смогут определить, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения.

На карте также доступен долгосрочный прогноз, построенный с использованием статистических данных за последние семь лет. Изучив этот прогноз, человек может заранее начать принимать лекарство от аллергии, чтобы подготовиться к сезону.

Учёт актуального прогноза погоды позволяет Яндекс.Погоде сообщать даже о той пыльце, которую приносит ветер из других регионов. Например, присутствие пыльцы ольхи и орешника в Актобе может быть отмечено, даже когда эти растения не цветут в городе. Прогноз максимально детализирован и рассчитывается с точностью до районов города. Составить представление об уровне аллергической опасности помогут короткие уведомления на карте пыльцы — скоро они появятся и на главной странице Погоды.

Карта пыльцы вместе с картами температуры, давления и ветра доступны в веб-версии сервиса Яндекс.Погода для компьютеров и мобильных устройств.