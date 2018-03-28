С начала года тенге укрепился на три с половиной процента и сегодня курс национальной валюты по отношению к американскому доллару составляет 320 тенге 30 тиын.

Выросли и золотовалютные резервы национального банка — сегодня они оцениваются в 31 миллиард 400 миллионов тенге. Укрепление основных экономических показателей позволили принять новые социальные программы в том числе программу «7-20-25» которую внедряет Национальный банк. Согласно ей казахстанцам можно взять ипотеку на 25 лет под 7 процентов годовых с первоначальным взносом в 20 процентов.

Ануар Ботамбеков, директор ЮКФ Национального Банка РК: «Мы будем разрабатывать и работать с банками второго уровня. Будет новая программа будет учитываться опыт прошлых лет. Где то мы не рассчитали риски заёмщиков в своё время сколько он может гасить свой кредит сколько не может вот этот опыт мы будем учитывать при разработке программы».

Как обещают банкиры в этой программе ипотечного кредитования смогут участвовать все казахстанцы имеющие официальный доход. Так, например при стоимости жилья в 7 миллионов тенге ежемесячный платёж составит не больше 50 тысяч тенге. Суммы возможно будут варьироваться в зависимости от региона проживания. Постараются финансисты учесть и ошибки жилищного кредитования последних лет. В частности кредитоспособность заёмщика.

Ануар Ботамбеков, директор ЮКФ Национального Банка РК: «Может он рассчитывал на какие-то другие доходы и брал кредит, этот фактор надо учитывать. Это первый фактор. Второй фактор стоимость жилья, который тоже влияет в своё время она резко подскочила а потом упала. Вот этот фактор тоже надо учитывать, в первое время».

Как говорят финансисты, желающим приобрести собственное жильё по новой облегчённой программе, долго ждать не придётся. В первом полугодии будет разработан и утверждён механизм финансирования, а во второй половине года уже начнут, выдаваться кредиты.

Данияр Худайбергенов