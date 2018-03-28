Сегодня в ходе рабочей поездки в Южно-Казахстанскую область Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил, строящийся в рамках Государственной программы «Нурлы Жер», жилой массив «Shymkent Сity», а после провел встречу с работниками системы здравоохранения области.

Презентуя Премьер-Министру РК Бакытжану Сагинтаеву жилой комплекс «Shymkent Сity» чиновники ЮКО доложили – комплекс рассчитан на 56 тыс. жителей. На площади в 427 га до 2025 года будут построены 324 жилых дома, 7 школ и 21 детский сад. К слову, сейчас на территории Шымкент сити возводится 31 жилой дом, при этом 14 из них будут сданы в эксплуатацию уже в этом году. И если часть домов будет распределена в качестве арендного жилья среди очередников МИО, то другая часть – в рамках новой жилищной программы.

В целом, в рамках программы «Нурлы жер» в 2018 году в области запланировано сдать 7665 квартир. На сегодня в области ведется строительство 277 многоэтажных жилых домов. По итогам года будут введены в эксплуатацию 129 домов.

В стенах областной клинической больницы глава правительства встретился с работниками сферы здравоохранения. В частности, одной из тем стал вопрос цифровизации и разработки программ управления заболеваниями. Глава правительства задает вполне резонный вопрос – а насколько город готов к цифровизации. Как выяснилось – готов, но эта информация, судя по всему главу правительство не удовлетворяет.

Премьер-Министр отметил, что Правительство держит на особом контроле все вопросы, озвученные в ходе беседы. А говорили, помимо прочего и о переходе от лечения болезней к своевременной профилактике, внедрении обязательного медицинского страхования, подготовке кадров, либерализации рынка здравоохранения и снижении административных барьеров для частных организаций, привлечении инвестиций, улучшении инфраструктуры и развитии государственно-частного партнерства. Кроме того, были обсуждены возможности, открывающиеся в рамках Пяти социальных инициатив Президента.

Саида Турсуметова