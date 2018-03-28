Семилетний мальчик в сопровождении матери, адвокатов и следователей Генпрокуратуры вернулся в поселок и показал места, где, по его утверждению, он подвергся насилию со стороны старшеклассников.

Следственные действия по делу о семилетнем мальчике из поселка Абай, который мог стать жертвой изнасилования, завершены, пишет портал Караван со ссылкой на «КТК». Об этом заявил адвокат семьи Бауржан Азанов.

В течение трех дней мальчик вместе с матерью, адвокатами и следователями из Генпрокуратуры находились в поселке. Мальчик показывал места, где, по его словам, над ним надругались старшеклассники.

Мама с ребенком сейчас снова находятся в Алматы. Другие подробности по делу не сообщаются, однако стало известно, что подозреваемым подросткам уже предоставили бесплатных адвокатов: их интересы будут представлять трое правозащитников из Южно-Казахстанской области.

История с первоклассником из села Абай в Южно-Казахстанской области вызвала широкий общественный резонанс. Бабушка ребенка заявила, что ее внука на протяжении длительного времени избивали и насиловали ученики старших классов.

В отделе образования Сарыагашского района заверили, что судебно-медицинская экспертиза не подтвердила факт насильственных действий.

Однако результаты экспертизы поставили под сомнение активисты и волонтеры. Они также предположили, что на семью оказывается давление.