С такой инициативой выступила судья Верховного суда Сулейменова Улбосын, передает портал bnews.kz.

Рассматривать в ночных судах нарушения ПДД, противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, а также нарушения в области миграции населения предложила судья ВС РК Улбосын Сулейменова.

На своей странице в Facebook Сулейменова рассказала, что сейчас рассматривается о реализации проекта «Ночные суды».

«Обсуждается вопрос о реализации проекта «Ночные суды». Это опыт работы судов Сингапура. Рассмотрение административных дел, по которым правонарушитель признает свою вину, согласен с размером причиненного ущерба, обе стороны согласны на рассмотрение дела в нерабочее время, может быть проведено по истечению рабочего дня, к примеру, с 19.00 ч. до 22.00 ч.

Возможно рассматривать в указанное время следующие категории дел: ДТП, нарушение ПДД, противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, нарушения в области миграции населения. А как Вы думаете, какие категории дел можно еще рассматривать в это время, или указанные выше категории не подходят», — сообщила Улбосын Сулейменов на своей странице.

Ст. 73 Кодекс РК Об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V

1. Нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – влекут предупреждение либо административный арест на срок до трех суток.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут административный арест на срок до десяти суток.

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, – влекут штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

Примечание: Под семейно-бытовыми отношениями для целей настоящего Кодекса понимаются отношения между супругами, бывшими супругами, лицами, проживающими или проживавшими совместно, близкими родственниками, лицами, имеющими общего ребенка (детей).