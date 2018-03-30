На сегодняшний момент количество больных достигло 39 человек, сообщает Управление здравоохранения ЮКО.

Все больные поступили в инфекционную больницу с острой кишечной инфекцией, связанной с употреблением мороженого в одной из торговых точек Шымкента. За сутки с 29 по 30 марта в приемный покой городской инфекционной больницы обратились 39 больных с жалобами на многократную рвоту, жидкий стул.

В анамнезе у них отмечается употребление мороженого. Они госпитализированы с диагнозом: «ОКИ, острый гастроэнтерит». Из 39 поступивших: 21 взрослый, 11 детей до 14 лет и 7 подростков (в возрасте от 15 до 18 лет). Из указанного числа трое больных госпитализированы в отделение реанимации, в том числе беременная женщина и два подростка.

На сегодняшний день состояние всех больных стабильное, все они полностью обеспечены лекарственными препаратами.