В Шымкент с рабочим визитом прибыли члены Республиканской специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации антикоррупционной стратегии Республики Казахстан. В ходе рабочей поездки мониторинговая группа ознакомилась с внедренной в южном Казахстане системой электронной очереди в городские детские сады и школы.

О плюсах пилотного проекта в рамках цифровизации по внедрению системы электронного распределения детей в детские сады и школы говорят сотрудники специальной мониторинговой группы. Столичные гости интересуются вопросом осведомленности местного населения о цифровом проекте.

«Если бы мы не приехали сегодня к вам, то мы бы и не знали о ходе работы данной системы. Наверное, и местное население находится в неведении о работе данной системы. Или знают, но НЕ все. Вам необходимо провести работы по оведомлению горожан через местные СМИ. Люди должны знать, что эта система есть и работает, что благодаря ей мы сможем искоренить коррупцию в нашей стране», — сказал Арман Бердалин, директор департамента по связям с общественностью АДГСПК.

«Да, вы правы. Мы обязательно сделаем это», — ответила Жаннат Тажиева.

Следующим объектом посещения столичных гостей стала шымкентская школа №24. Преподаватели учебного заведения одними из первых в городе стали работать с электронными дневниками и журналами.

«Я, как директор школы, имею свой личный электронный ключ, где могу просмотреть как посещаемость учеников, так и их успеваемость. Помимо меня, за учениками могут проследить и сами родители, не выходя из дома. Эта система всегда открыта и работает без нареканий», — сказала директор сш №24.

Специалисты республиканской специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации антикоррупционной стратегии подготовкой и работой отдела образования Шымкента остались довольны.

«Мы ознакомились с работой городского отдела образования. Самое главное, это не допустить коррупционных действий при системной работе между населением и государством. Мы сегодня стали свидетелями того, как стремительно развивается программа цифровизации», — добавил Арман Бердалин, директор департамента по связям с общественностью АДГСПК.

Теперь остается решить вопрос осведомления населения о работе новых электронных систем. Большинство граждан до сих пор не знают, что поставить детей в очередь в детские сады, школы или получить документы, можно онлайн. При этом исключается контакт госслужащих с населением. А это значит, что исключается и возможность обогатиться нечистым на руку.