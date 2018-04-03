В дежурную часть Аль-Фарабийского ОП УВД города Шымкента поступило заявление от трех местных жителей о совершенных квартирных кражах. Потерпевшим был нанесен ущерб на общую сумму более миллиона тенге.

С целью раскрытия данных преступлений в полиции создали следственно-оперативную группу из числа сотрудников Аль-Фрабийского ОП. В результате чего, полицейские задержали в г. Алматы двух подозреваемых, 1983 и 1990 г.р., уроженцев Западного Казахстана. Они безработные, ранее судимые за аналогичные преступления.

Как выяснили полицейские, подозреваемые действовали по одной и той же схеме. Проверяли, нет ли в квартирах хозяев, затем подбором ключей проникали в жилище. После чего похищали из квартир деньги и золотые украшения и скрывались с места преступления.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье кража. Подозреваемые с санкции суда взяты под арест.