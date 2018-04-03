В ЮКО и Жамбылской области ожидают нашествия марокканской саранчи. Министерство сельского хозяйства РК в 2018 году прогнозирует распространение саранчи на 2 млн. га, передает informburo.kz.

Первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев на заседании Правительства сообщил, что в 2018 году ожидается распространение саранчовых вредителей на площади 2 млн. гектаров.

Арман Евниев отметил, что конкурсы по закупу пестицидов уже завершены. На борьбу с вредителями выйдет 540 единиц опрыскивающей техники. Пик распространения марокканской саранчи ожидается в Южно-Казахстанской и Жамбылской областях. В этих регионах планируется обработать пестицидами 639 тысяч га.

Кроме того, заключены соглашения о взаимном сотрудничестве по борьбе с саранчовыми вредителями с КНР, Узбекистаном и Россией.

Также Арман Евниев сообщил, что в Казахстане уменьшились площади, которые заражены вредоносными микроорганизмами и бактериями, сорняками и спорами грибов. В 2018 году они составляют 123 тысячи га. Мобильные группы, которые создали в 2017 году, пресекли ввоз 4 тысяч тонн карантинной продукции с территории Кыргызстана.

По словам Армана Евниева вакцинация скота проводится в плановом режиме. В настоящий момент против ящура вакцинировано 6,9 млн. голов скота. На постоянном контроле находится состояние ветеринарно-санитарных объектов и особо опасные болезни животных. Более двух тысяч захоронений поражённых сибирской язвой животных обозначены опознавательными знаками и огорожены.

Ранее Министерство сельского хозяйства сообщало, что в этом году прогнозируется сложная ситуация с распространением саранчи. Вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева отметила, что из-за многочисленных нарушений процедур госзакупок не были приобретены пестициды для борьбы с насекомыми.