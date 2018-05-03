В развитии горного туризма ЮКО активное участие принимают дети с ограниченными возможностями. Ребята с нашего и соседнего регионов уже второй год подряд совершают прогулки по живописным местам области в рамках фестиваля «Сайрам-су».

В этом году для участия из России приехали 12 человек, шестеро из которых дети-аутисты, ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с синдромом Дауна. По словам психологов, активный отдых на свежем воздухе улучшают мозговую деятельность особенных детей.

Оксана Горпушина с дочкой приехала из России. Цель визита-посетить фестиваль «Сайрам-су» и совершить прогулку по живописным местам Южного Казахстана. Активный отдых улучшает работу мозга 16-летнего подростка, который страдает синдромом Рэтта. Это психоневрологическое заболевание, при котором наблюдается тяжелая форма умственной отсталости, говорит мама. Врачи прогнозируют, что девочка проживет до 30 лет.

Оксана Горпушина, мама особого ребенка, председатель общественной организации: «Дети с ментальными нарушениями, дети не могут сидеть на занятиях, мы начали заниматься активным спортом и туризмом, это принесло успехи, мозговая деятельность улучшилась. Они теперь могут как обычные дети обучаться. У моей дочери синдром Рэтта, дети со временем теряют навыки хождения, врач сказал что ребенок доживет до 30 лет, мы оптимисты, мы подумали хуже ничего не может быть, напоследок красиво проживем жизнь… девочке 16 лет».

Вместе с Оксаной из России приехали еще 6 мам с особенными детьми. Среди них дети-аутисты, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. По словам организаторов, среди которых ассоциация альпинизма и туризма ЮКО и местные туроператоры, родители из Южного Казахстана, у которых дети с ограниченными возможностями, также могут присоединиться к фестивалю. Это позволит мамам и папам обменяться необходимым опытом, да и сами дети будут чувствовать себя лучше.

Валентина Руддель, тренер, психолог: «Нашим детям необходим выезд в горы, кислород, наши детки поведенческие, это дает заряд эмоций, улыбка, растормаживание интеллекта».

На природе ребята проведут 7 дней. За это время они поднимутся в горы, насладятся красивыми пейзажами, а затем примут участие в фестивале «Сайрам-су». Но, чтобы у особенных детей было больше возможностей, нужны средства признаются педагоги. На сегодняшний день в области меценаты уже начали оказывать всяческую поддержку ребятам с ограниченными возможностями.

Жанат Тохтарбай