Специалисты водно-спасательного отряда Департамента по ЧС готовятся к наступлению нового купального сезона. На территории области расположены 2 базы водных спасателей на Шардаринском и Тогузском водохранилищах. В их обязанности входит спасение тонущих на водоёмах, а так же поиск тел погибших в воде. Спасатели располагают специальной техникой и снаряжением для подводных поисковых работ.

Сегодня на территории спасательной базы Тогузского водохранилища работает 32 специалиста. Пока летний сезон не начался и своё мастерство они отрабатывают в ежедневных тренировках. Навыки могут потребоваться в разгар купального периода. В последние годы руководство Департамента по ЧС уделяет большое внимание оснащению спасателей — снаряжение залог их успешной работы.

Самат Даулов, руководитель подразделения ОСО ДЧС ЮКО: «Наш пост полностью обмундирован, у нас 32 спасателя, есть три техники оснащены водолазным снаряжением, туда входят костюмы ласты, боты, и воздушно дыхательные аппараты АВМ-12, моторных лодок у нас 18, там есть металлические лодки 8-местные 6-ти местные».

Одна из главных целей руководителей спасотряда — обеспечить всех спасателей индивидуальным снаряжением. В него входят водолазные костюмы, маски, ласты и даже подводные ножи. Но самое дорогостоящее и незаменимое при подводных работах оборудование спасателей — кислородные баллоны. Именно они помогают обеспечить длительное пребывание в воде.

Марат Тонеев, спасатель ОСО ДЧС ЮКО: «Это баллон АВМ-12. Весит он 25 килограмм в нём кислород сжатый до 200 атмосфер. Есть у него запасной резервуар. Его открываем когда остаётся в баллоне 50 атмосфер. Воздуха в баллоне хватает на 25-30 минут работы под водой. Когда же он заканчивается, резервуар можно вновь заполнить кислородом».

Но не смотря на то, что купальный сезон только начинается, водным спасателям уже приходилось приступать к поисковым работам. За 4 месяца этого года в водоёмах области погибли 7 человек пятеро из которых дети. Это в 2 раза больше чем за такой же период прошлого года. И трагическая статистика призывает спасателей уделять всё больше внимания профилактики нарушений правил купания в водоёмах.

Орынбасар Тортбаев, руководитель спасательного подразделения ОСО ДЧС ЮКО: «Видите купальный сезон ещё не начался, а у нас уже трагические случаи 7 человек погибли из них 5 детей. Основные причины оставление без присмотра. Но тем не менее мы проводим агитационную работу, через средства массовой информации, в школах в мечетях проводим, брифинги проводим не смотря на это происходят такие случаи».

Что же касается гибели в воде взрослых, здесь большинство трагических случаев происходит из-за других грубейших правил поведения на воде — купании в нетрезвом состоянии и на территории неохраняемых водоёмов. И если южане будут соблюдать основные правила безопасности на воде говорят спасатели, то летний отдых станет приятным и оставит лишь хорошие воспоминания.

Данияр Худайбергенов