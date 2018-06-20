19 июня 2018 года глава государства подписал Указ о присвоении Шымкенту статуса города республиканского значения. Сейчас горожане озадачены – произойдет ли смена руководства. Кто-то даже ставки делает. Мы же решили просто вспомнить, что успел сделать Нурлан Сауранбаев за те семь с небольшим месяцев, пока руководил Шымкентом.

7 ноября 2017 года акимом Шымкента был назначен Нурлан Ермекович Сауранбаев. С того момента, когда глава государства своим указом освободил от должности градоначальника его предшественника Габидуллу Абдрахимова, кресло акима Шымкента пустовало неделю. Поговаривают, что выбор достойной кандидатуры на этот пост был делом непростым. И даже называлось имя возможных претендентов. Тем не менее, руководить крупнейшим в стране городом (по площади) глава государства доверил Нурлану Сауранбаеву.

Первое, что приходит на ум – праздники. Они стали проводиться по особому формату –масштабно и очень по-домашнему одновременно. Чего стоит тот же фестиваль воздухоплавания! А велопробег дружбы «Ташкент-Шымкент», а акция «С любовью из Шымкента», а фестиваль «Сеиль Кошкарата», а панно «Дружбы», а «Цепочка единства», а флешмоб с китайскими фонариками…. Перечислять можно очень много. Наверняка, каждый вспомнит мероприятие, которое пришлось по-душе.

С самого первого дня назначения глава города отметил, что в приоритете – жители и их обращения, оперативная реакция на вопросы и обращения граждан. А также работа городского пассажирского транспорта, прокладка коммуникаций, вопросы сферы ЖКХ – все это, как и прежде, в зоне особого внимания горакимата.

A первое, что было сделано – в социальных сетях объявлен проект «Задай вопрос акиму». Все вопросы, поступившие в рамках проекта передавали лично Нурлану Сауранбаеву. Проанализировав вопросы, он определил несколько самых «болевых» точек города, а потом устроил объезд по ним.

Жители, которые накануне обратились на проект со своей проблемой даже не ожидали такой молниеносной реакции.

Новый градоначальник немало удивил своих подчиненных ранними объездами территории города. Рабочий день акима Шымкента Нурлана Сауранбаева начинается в пять утра. По словам самого акима Шымкента, это лучшее время, чтобы успеть собственными глазами увидеть, чем дышит город.

Правда, прославился глава Шымкента не благодаря своей работоспособности, а сложностям перевода. Некоторые СМИ обвинили его в недостаточном уважении к родному языку. Но на встрече с населением, когда один из горожан озвучил провокационный вопрос, Нурлан Сауранбаев ответил: «Я хотел бы привести слова двух известных людей. Первый — активист Кайрат Рыскулбеков, который сказал: «Қайрат деген атым бар, Қазақ деген затым бар, Еркек тоқты құрбандық, Атам десең атыңдар!»

А второй — дагестанский поэт Расул Гамзатов, сказавший: «Егер тілім ертең жойылатын болса, мен бүгін өлуге дайынмын» («И если завтра мой язык исчезнет, То я готов сегодня умереть»). Надеюсь, что и вы тоже готовы, как и я». Чем завоевал симпатию огромной аудитории. И своих критиков в том числе.

Впрочем, не одним только спором о родном языке он завоевал уважение горожан. Прежде всего тем, что не дает пустых обещаний. Достаточно вспомнить некоторые из них.

Вопрос безопасности школьников всегда стоял остро, особенно остро для 30 городских школ. Рядом с ними отсутствовали тротуары, а переходы через дорогу не были никак обозначены. Поэтому родители школьников просили построить тротуары и безопасные пешеходные переходы. Глава Шымкента, понимая обеспокоенность родителей за детей, подчеркнул, что чужих детей не бывает, и город обязан создать безопасные условия для всех без исключения школьников.

Это обещание выполнено: пешеходные переходы у 30 городских школ оборудованы искусственными дорожными неровностями , а также установлено 60 дорожных знаков «Внимание, дети!».

Что касается тротуаров, то их строительство будет завершено в ближайшие два месяца. Это значит, что уже в сентябре школьники смогут добираться до школы, не подвергая свои жизни опасности.

Безопасный город невозможно представить с темными улицами. Поэтому еще один проект – освещение городских улиц. 23 улицы Шымкента никогда не имели освещения. Передвигаться по ним в вечернее время было небезопасно. Проблему необходимо было решать как можно быстрее, ведь главный приоритет в работе акимата — безопасность.

Уже в июле завершатся работы по установке освещения на 23 улицах, ранее, не имевших освещения. Кроме того, сейчас ведутся работы по освещению 43 улиц из отдаленных районов города. Планируемый срок — сентябрь.

В сентябре же в городе появится пять новых школ. А это значит, решается один из самых проблемных вопросов Шымкента – перегруженность и нехватка школ. Летом будет сдано в эксплуатацию здание школы № 103 в населенном пункте Таскен, строительство 4 школ планируется завершить к сентябрю.

Еще одна проблема – отсутствие дорог. Жители города несколько лет подряд на встречах акимов с населением поднимали один и тот же вопрос – строительство дорог. Общая протяженность дорог Шымкента – 2882 км. При этом 334 км из них – представляли сплошное бездорожье.

Аким Шымкента Нурлан Сауранбаев заявил, что до 2019 года грунтовых дорог в Шымкенте не будет – их покроют гравием. Это позволит значительно улучшить дорожное полотно.

И работы почти завершены! Покрыт гравием один МИЛЛИОН кв.м. дорог. Обещание практически выполнено – менее чем через две недели в Шымкенте не останется ни одной грунтовой дороги.

Еще одно обещание – вернуть главной водной артерии Шымкента — Кошкарате былую красоту и чистоту. Сейчас реку не узнать – настолько сильно она изменилась. И совсем скоро на ее побережье появятся три парковых зоны. Берега реки укрепляются гобеонами. Они позволят в будущем очень легко очищать русло реки от загрязнений. Специалисты компании «ЛТД Турмыс» ежедневно сносят постройки, трамбуют землю, и кладут брусчатку. А еще устанавливают скамейки и фонари освещения. Главная задача этого проекта — возродить реку и придать ей особый неповторимый стиль, который бы привлекал сюда как можно больше гостей. И хотя работы еще не завершены, побережье реки Кошкарата привлекает горожан. А мальчишки и девчонки с удовольствием приходят купаться в речке, в которой когда-то много лет назад купались их бабушки и дедушки. И сейчас старожилы надеются, что однажды вода в реке станет такой чистой, что ее можно будет пить.

Еще один большой проект, за который жители уже сказали спасибо – строительство Арбата по ул. Бекет батыра. На территории Арбата созданы все условия для велосипедистов, установлены скамейки. Кроме того, проведена работа по озеленению территории площадью 3600 кв. метров, посажены около 700 саженцев ели, каштана, белой березы и 1000 роз. Освещают Арбат 76 светильников и 45 торшеров.

Еще один уникальный проект — микрорайон Астана в административно-деловом центре города. Для удобства жителей здесь разбили сквер с одноименным названием. Его общая площадь чуть менее одного гектара. Аллеи украсили деревья — чинары, каштан, березы, цветы и малые архитектурные формы. Есть в парке и детские игровые площадки. Центральную часть сквера украсила ротонда с клумбами вокруг.

Начато благоустройство канала между 11 и 12 микрорайонами. Сейчас русло канала вычищено, убраны старые гаражи, проложены аккуратные аллеи, которые станут основой будущего сквера.

Когда Нурлан Сауранбаев встал у руля Шымкента, пообещал, что проекты, которые были начаты его предшественником, обязательно будут продолжены. Один из них – строительство развязки на пересечении Темирлановского шоссе и автотрассы «Алматы-Ташкент-Термез». Работы были начаты в 2017 году. И жители опасались, что строительство затянется на несколько лет. Но глава Шымкента пообещал – строительство будет завершено в срок. Сейчас работы близятся к завершению. Новую дорожную развязку планируется запустить уже в сентябре текущего года.

Шымкент – должен вернуть себе славу самого зеленого города. И с начала года сделано немало — высажено – 29 962 саженцев, в оврагах — 79 120 саженцев, в парках и скверах – 7305 и 16765 кустов роз.

Особые отношения сложились у главы Шымкента и с представителями СМИ. На встрече с пишущей и снимающей братией города и области глава мегаполиса подчеркнул: «Пишите критические материалы, они здорово помогают в работе. Прошу понять – любой аким ограничен бюджетом. Сейчас он в городе составляет 40-45 млрд. тенге. В Шымкенте более 3000 км автодорог, причем, заасфальтирована только половина из них. Я, конечно, мог бы весь бюджет направить на строительство дорог, но в таком случае мы не сможем построить ни одной школы, ни одного детского сада. Нужно четко понимать – денег на все не хватит – мы должны расставить приоритеты».

Этой же тактики придерживался Нурлан Сауранбаев, вынося решение о еженедельной городской ярмарке. Ему удалось найти компромис, при котором и у СЭС к работе ямарки не было бы никаких вопросов и горожане были бы довольны.

Планов у Нурлана Сауранбаева громадье. Это и вопрос возрождения детской железной дороги – недаром в сети инстаграм проводился опрос населения. И строительство студенческого кампуса. Ведь Шымкент – это город молодежи, и возрождение Старого города — в кои-то веки в акимате появился грамотный проект по сохранению Старого города. И, реконструкция воздушной гавани – проект уже разработан и даже согласован с акиматом ЮКО и правительством. И еще много разных проектов, но, не будем забегать вперед.