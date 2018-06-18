Как регулируются цены на социально-значимые продовольственные товары, рассказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, передаёт Bnews.kz.

Министр рассказал о том, что МНЭ на еженедельной основе проводит срез цен по социально-значимым продуктам по семи регионам, включая районный уровень.

«Много делается с точки зрения развития сельского хозяйства. Ключевым здесь является сокращение цепочки от производителя до конкретных полок. В этом направлении мы работаем. В ближайшее время в Правительстве будем докладывать о том, что мы, Минсельхоз, НПП «Атамекен» будем делать с тем, чтобы количество посредников сократить», — сказал министр в ходе отчётной встречи с населением в Астане.

Следующим направлением Тимур Сулейменов назвал переход на современный формат торговли.

«Потому что в крупных современных центрах цены дешевле, чем в придомовых магазинах, а на некоторые позиции дешевле, чем на базарах. При этом есть соответствующее качество — санитарный, фитосанитарный, эпидемиологический контроль. Они более прозрачны и на них гораздо легче воздействовать. То есть с точки зрения заключения меморандума, допустим, с крупными супермаркетами, и акимату, и государственным органам гораздо проще договориться о сохранении этих цен на более сбалансированном уровне, нежели с огромным количеством рынков, которые носят стихийный и неконтролируемый характер. Поэтому одна из системных мер — переход на современный формат торговли», — пояснил Сулейменов.

Ещё одна мера по сдерживанию цен на социально-значимые продукты — договорённость между акиматами и бизнесменами.

«До сих пор пороговые цены и предельные цены устанавливаются по предложению МНЭ и Правительства. Понятно, что это нереально. В каждом конкретном регионе выносить на правительство, а там необходимо оперативное реагирование. Поэтому в рамках закона, который подписал глава государства, эти полномочия переданы акиматам. Областной аким гораздо лучше понимает, что у него происходит в областном центре, городе областного значения, районе и он способен принять меры гораздо быстрее и эффективнее. Прежде, чем вводить предельные цены, акимат обязан проконсультироваться и дать возможность местным бизнесменам понизить цены», — отметил глава Миннацэкономики.

«Чем больше у нас на рынках будет объём предложений социально-значимых товаров, тем меньше, конечно, будет возможности для спекуляции, необоснованного повышения цен. У нас 19 наименований социально-значимых товаров — крупы, мясо, хлеб, молоко — то, что мы покупаем каждый день. По 19 наименованиям у нас сбалансированный рост. В прошлом году был резкий рост и, соответственно, было огромное количество обращений и нареканий и даже критики в адрес нашего министерства. В этом году мы сезонный всплеск прошли достаточно хорошо», — добавил он.

В целом, как отметил министр, уровень годовой инфляции в Казахстане сейчас на уровне 6,2%. Это, по словам, Тимура Сулейменова, самый низкий показатель за последние три года.