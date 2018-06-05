Областным центром Южного Казахстана станет Туркестан. Сегодня об этом впервые официально было заявлено на внеочередной 23 сессии областного маслихата.

Было рассмотрено два важных вопроса: предоставление городу Шымкент особого статуса и перенос областного центра в город Туркестан, как следствие, изменение границ Туркестана и Кентау.

Согласно изменениям, в случае переноса областного центра, 12 сельских округов, подведомственных акимату города Туркестан, будут переданы акимату города Кентау.

В своем выступлении аким области Жансеит Туймебаев отметил это событие, как историческое.

«Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда уделяет особое внимание Южному региону. Первые шаги в истории независимого Казахстана, направленные на придание городу особого статуса взяли свое начало в 2014 году. И вот мы достигли этой цели. Шымкент стал одним из трех городов с населением в один миллион человек. Сегодня вместе с вами мы находимся на пороге исторического момента, рассматриваем вопрос о присвоении Шымкенту статуса города республиканского значения и вопрос переноса областного центра. С большой радостью хочу отметить, что выбор священного Туркестана — это исторический момент не только для нашего народа, но и для всего тюркского мира. Об этом свидетельствуют совместные обсуждения и публичные дискуссии с населением, в ходе внесения изменений границ Туркестана и Кентау», — подчеркнул Жансеит Туймебаев.

Специальная рабочая группа, созданная при Правительстве, тщательно проанализировала экономическую эффективность при рассмотрении данных вопросов, в том числе влияние на социально- экономическое развитие Шымкента, Туркестана, Кентау и всей Южно-Казахстанской области.

В целом, уровень инженерной инфрастуктуры города высок. Эти показатели позволяют придать городу Шымкенту особый статус. В случае присвоения городу статуса третьего мегаполиса предполагается, что доходы городского бюджета составят 72,1 млрд, а субвенции увеличатся на 13,4 млрд тенге.

По предварительным оценкам, местный бюджет Шымкента останется субвенциальным. Глава региона поблагодарил депутатов за поддержку и поздравил всех с принятием значимых не только для региона, но и в целом для страны решения.

«Туркестан — это священное место, которое сохранило и благословило казахскую землю. Очевидно, что эта инициатива, станет ярким проявлением духовного возрождения. Считаю, что Туркестан в сфере туризма будет конкурировать с такими городами, как Самарканд, Бухара, Хива и другими тюркскими городами мира, а в качестве столицы тюркского мира и областного центра повысит имидж Казахстана на мировой арене», — резюмировал Жансеит Туймебаев.

Шынар Оразова