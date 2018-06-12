Примерно в 6 часов вечера тревожное сообщение на пульт 102 поступило от очевидцев. По словам звонивших, на 2252 километре автодороги Самара-Шымкент в железное ограждение на большой скорости влетела легковушка марки «ВАЗ 21014».

На место происшествия незамедлительно выехала патрульная автомашина. Увиденная картина была не из приятных.

Все четыре полосы автомагистрали были усыпаны обломками автомашины. Два человека — водитель и пассажир, сидевший на переднем сиденье, погибли на месте. Еще один пассажир, 1991 года рождения, был госпитализирован в БСМП Шымкента.

«При поступлении состояние больного оценивалось как средней тяжести. С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины лица» больной был госпитализирован в отделение экстренной хирургии. В данный момент получает необходимое лечение», — сообщил Сабит Байбосынов, дежурный врач приемного отделения БСМП г. Шымкента.

Обломки, которыми была усыпана трасса, в кратчайший срок убрали сотрудники коммунального предприятия.

Бахром Абдуллаев