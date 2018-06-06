Нурсултан Назарбаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Южно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz.
Ниже приводится текст указа. В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать следующие административно-территориальные единицы в составе Южно-Казахстанской области:
1) Жетысайский район с административным центром в городе Жетысай, Мактааральский район с административным центром в поселке Мырзакент путем разделения Мактааральского района Южно-Казахстанской области;
2) Сарыагашский район с административным центром в городе Сарыагаш, Келесский район с административным центром в селе Абай путем разделения Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.
2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации пункта 1 настоящего указа. 3. Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.