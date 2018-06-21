Специалисты городского водоканала бьют тревогу. По их словам, в последнее время участились случаи краж приборов учета воды.

За несколько дней более 30 водяных счетчиков были украдены неизвестными. В результате жители ул. Казыбек би, Алимбетова, Сапарбаева, Макарова, Перова и Толстого вынуждены сидеть без воды.

А предприятие возмещает нанесенный абонентам ущерб за свой счет. Между тем, полицейские, по словам сотрудников водоканала, бездействуют. А воры, чувствуя свою безнаказанность, тащат счетчики уже по второму и третьему кругу.

В принципе можно было бы искренне посочувствовать водоканальщикам. Если бы не одно «НО!» На этих обозначенных улиц была проведена модернизация. В итоге счетчики оказались в специальных подземных коробках на улице. В большинстве своем «хранилища» приборов не имеют запорных механизмов. Так что похитителям не составляет труда добраться до добычи. Свободный доступ, наверняка, и приводит к многочисленным хищениям.

Ставить запоры на ящики, скорее всего, должны были подрядные организации. что участвовали в модернизации. Но их едва хватило на то, чтобы наспех засыпать траншеи, даже не разровняв их. К примеру такая ситуация была на улице Сасбукаева.

Приводить территорию перед домами и заборами жильца пришлось собственными силами.