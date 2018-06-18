Образовательные гранты за счет средств республиканского бюджета присуждаются на конкурсной основе по конкретным специальностям, языковым отделениям и формам обучения в соответствии с баллами сертификатов единого национального тестирования (далее — ЕНТ) или комплексного тестирования (далее — КТ) согласно очередности специальностей, заявленных абитуриентами, с выдачей свидетельства о присуждении образовательного гранта.

В конкурсе на присуждение образовательного гранта учитываются баллы по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения (язык обучения), двум профильным предметам.

В конкурсе на присуждение образовательного гранта для поступающих на специальности, требующие творческой подготовки, учитываются баллы по истории Казахстана, грамотности чтения (язык обучения) и результаты двух творческих экзаменов.

В конкурсе на присуждение образовательного гранта для поступающих по родственным специальностям, сокращенным образовательным программам учитываются баллы по общепрофильной дисциплине и профилирующей дисциплине, за исключением поступающих на специальности, требующие сдачи творческих экзаменов.

В конкурсе на присуждение образовательного гранта для поступающих на творческие специальности по родственным специальностям, сокращенным образовательным программам учитываются баллы по профилирующей дисциплине и результат творческого экзамена.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта гражданин подает в приемную комиссию ВУЗа заявление на бланке установленного образца, документ об образовании (подлинник), сертификат ЕНТ или КТ, две фотокарточки размером 3×4, медицинскую справку по форме 086-У, а также копию документа, удостоверяющего личность.

Лица, окончившие подготовительные отделения ВУЗов на основе государственного образовательного заказа с усиленной языковой подготовкой, представляют транскрипт об окончании, подписанный ректором вуза.

Лица, имеющие документы об образовании организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, подтвердившие квалификацию и имеющие стаж работы по специальности не менее одного года, дополнительно подают один из следующих документов:

1) трудовую книжку;

2) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при ее наличии);

3) архивную справку, содержащую сведения о трудовой деятельности работника, а также выписку из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах и сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях.

В заявлении гражданин для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта указывает выбранную им специальность и вуз.

При совпадении профильных предметов гражданин может указать четыре специальности.

Заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов за счет средств республиканского бюджета принимаются с 18 по 26 июля.

Граждане, имеющие преимущественное право на получение образовательного гранта, указанные в пункте 12 настоящих Правил, подают в приемную комиссию вуза документ, подтверждающий данное право.

Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод на казахский или русский язык.

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, должны быть признаны или нотифицированы в установленном законодательством порядке.

Граждане, имеющие инвалидность первой и второй групп, дети-инвалиды, а также инвалиды с детства представляют в приемную комиссию вуза медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной специальности.

Для участия в конкурсе необходимо набрать по результатам тестирования в национальные вузы не менее 65 баллов, по группам специальностей «Образование», «Сельскохозяйственные науки» и «Ветеринария» — не менее 60 баллов, в другие вузы — не менее 50 баллов, по специальности «Общая медицина» — не менее 65 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов — по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения — язык обучения, и не менее 5-ти баллов по каждому профильному предмету, за исключением поступающих на специальности, требующие сдачи творческих экзаменов.

Для участия в конкурсе по специальностям, требующим сдачи творческих экзаменов, необходимо набрать по результатам тестирования и творческого экзамена в национальные вузы не менее 65 баллов, а по группе специальностей «Образование» не менее — 60 баллов, в другие вузы — не менее 50 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов — по истории Казахстана, грамотности чтения — язык обучения, и не менее 5-ти баллов по каждому творческому экзамену.

Поступающим на родственные специальности по сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения для участия в конкурсе необходимо набрать по результатам тестирования не менее 25 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по общепрофильной дисциплине и не менее 5-ти баллов по профилирующей дисциплине, за исключением поступающих на специальности, требующие сдачи творческих экзаменов.

Поступающим на родственные специальности по сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения на специальности, требующие сдачи творческих экзаменов, для участия в конкурсе необходимо набрать по результатам тестирования и творческого экзамена не менее 25 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по творческому экзамену и не менее 5-ти баллов по профилирующей дисциплине.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Полностью с его текстом можно ознакомиться здесь