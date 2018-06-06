Семья Юлдашевых занимается тепличным хозяйством. В селе Карнак на 20 сотках дехкане выращивают помидоры, огурцы и зелень. На днях собрали первый урожай. Чтобы собственное дело пошло в гору, Юлдашевы рискнули, взяли кредит — 3 млн. тенге и не пожалели об этом. Семейный бизнес сегодня процветает.

Оглай Юлдашева, крестьянка села Карнак: «Государство нас поддерживает. Занимаемся любимым делом. Мне помогают дети, снохи, освободившись от домашних дел, приходят в теплицу. Продукцию везем в Кентау, бывает еще и в Туркестан отвозим. У нас экологически чистый продукт, с реализацией проблем не возникает. Ежегодно собираем до 20 тонн овощей. Планируем расширять площадь теплиц. Тогда этот показатель увеличится в два раза».

Другие сельчане занимаются переработкой молочной продукции, ведется работа по развитию животноводства. В рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса, крестьяне объединяются в кооперативы. Цель одна — увеличить объемы производства сельхозпродукции, развить массовое предпринимательство на селе.

Мурат Исметов, крестьянин: «Мы создали сельский кооператив. Люди с удовольствием идут к нам. Объединившись, мы уже можем покупать необходимое оборудование, крупнорогатый скот. Кто хочет работать в селе, работа найдется. Только не надо лениться. Собираем у жителей молоко, перерабатываем, есть на продажу творог, курт, парное молоко».

Талат Мадмусаев, аким села Карнак: «У нас люди не сидят сложа руки. Все трудятся. У кого-то — интенсивный сад. Кто-то занимается заготовкой сена на зиму. Есть хозяйства, которые занимаются птицеводством. Вишня и урюк поспели. Их тоже продают наши сельчане».

Скоро женская половина села Карнак займется заготовками на зиму. Это требует много времени, сил и умения. Но это того стоит. Зимой всегда к столу соленые и маринованные овощи, варенье и компоты. Тем более, что все это выращено руками местных жителей.