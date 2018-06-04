Получать подарки любит каждый, а вот сделать подарки и удивить — задача сложная, с которой, кстати, хорошо справляется торговая сеть «Изуми». В магазинах «Изуми» второй год подряд проходит акция: если покупатель совершает покупку на определенную сумму, то он становится участником лотереи.

Призы разные. Среди презентов сумки, клатчи, дорожные рюкзаки, костюмы и многое другое. Главный приз — туристическая путевка на двоих. В этот раз счастливчик отправится в Египет.

«Мы будем проводить такие розыгрыши регулярно, подарков много. Теперь планируем разыграть путевку в Тунис. Для этого нужно совершать у нас покупки, и клиент автоматически становится участником розыгрыша», — говорит Камила Ахмедова, директор ТС «Изуми».

Не секрет, что сеть «Изуми» пользуется популярностью благодаря одежде известных брендов. Именно в «Изуми» можно не только подобрать модные луки от Джовани, Симони, Кардуччи и других популярных марок, но и получить за это еще и подарок.

Главные призы — отдых в «Изуми тау» и путевка на двоих в Египет!

Но это не все! Акция продолжается! Если вы хотите стать следующим счастливчиком, то совершайте покупки в «Изуми» и вам обязательно повезет. Следующий розыгрыш суперприза- путевка в Тунис уже через месяц.