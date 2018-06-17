Национальный банк Казахстана выступил с заявлением в связи со слухами о падении курса тенге. Регулятор обратился к правоохранительным органам, чтобы установить источник фейковой информации.

В пресс-службе регулятора сообщили, что в социальных сетях, а также через мессенджеры распространяется недостоверная информация о курсе тенге, а также роста уровня инфляции, сообщает агентство Sputnik.

«Национальный банк Казахстана сообщает, что данная информация не соответствует действительности. В настоящее время явные и ощутимые риски отсутствуют», — заявили в Нацбанке.

Незначительные колебания обменного курса тенге, наблюдаемые в последнее время, по информации регулятора, связаны, прежде всего, с повышением сезонного спроса на иностранную валюту из-за сезона отпусков. Другим фактором является повышение ставок ФРС США, в результате вполне ожидаемо наблюдается укрепление доллара США на мировых рынках и незначительный отток капитала с развивающихся рынков.

По данным регулятора, годовая инфляция продолжает снижение внутри целевого коридора. В мае ее уровень составил 6%.

Кроме того, с начала года снижение темпов наблюдается по всем компонентам инфляции — продовольственным и непродовольственным товарам, а также услугам для населения.