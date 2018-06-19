В Шымкенте в общественном саду собирают первый урожай.

Территория «Зеленого пояса» Шымкента разрастается с каждым годом. Площадь садов превышает 100 гектаров. В этом году поспел первый урожай в общественном саду. Расскажем как ухаживают за растениями в шымкентскую жару.

На 11 гектарах территории общественного сада Шымкента высажены 7 тысяч яблонь. В этом году они дадут свой первый урожай. Уходом за «Зеленым поясом», созданным для защиты от суховеев и улучшения городской экологии, занимаются дехкане. Каждое деревце требует особого внимания. Для полива используют воду из скважин.

Территория пояса Шымкента составляет 5 тысяч 164 гектара. Первые плодовые саженцы появились здесь в 2009 году. За 9 лет молодые саженцы окрепли и значительно подросли. Это теперь не хилые прутики, а полноценные плодовые деревья, которые активно плодоносят.

Специалисты подготовились к палящему зною. Выброшенный не затушенный окурок сигареты из окна автомобиля или не правильное обращение с огнем, может свести на нет работу сотен людей и нанести многомиллионный ущерб. Чтобы избежать пожаров декхане провели опашку почвы вдоль пятисот двадцати семи километров, осталось еще 90 км. Вторая очередь работ начнется в августе.