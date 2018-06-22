Вот и прозвенел долгожданный «последний звонок» во всех школах нашей необъятной страны. А значит, впереди одно из самых важных событий в жизни каждого человека –поступление в университет, пишет NUR.KZ.

Но чтобы дойти до долгожданного этапа, необходимо еще сдать ЕНТ. Очень часто по самым разным обстоятельствам выпускники не набирают проходной балл и это становится чуть ли не главной «жизненной трагедией». Но стоит ли сильно расстраиваться?

Образовательный портал грантовых и стипендиальных возможностей neupusti.net рассказывает, как можно пересдать или обойти ЕНТ, и при этом получить грант на обучение.

1. Пересдача ЕНТ

Во-первых, начиная с 2017 года, у абитуриентов появилась возможность пересдать ЕНТ. Первая попытка пересдачи пройдет с 19 по 24 августа. Стоимость пересдачи составит всего 2.242 тенге.

Единственный минус – это то, что поступить после повторного тестирования в вуз можно будет только на платной основе, так как государственные гранты распределяются после сдачи основного ЕНТ.

Во-вторых, даже если при повторной сдаче ЕНТ вы не преодолели минимальный порог, вы сможете быть условно зачислены в любой университет на один академический семестр (сентябрь-декабрь 2018 года).

Первый семестр в вузе вы будете обучаться со всеми студентами первого курса по общей программе, а в январе 2019 года вам будет дан еще один шанс набрать заветные баллы и по итогам быть официально зачисленным студентом платного отделения.

Таким образом, набрав нужный порог ЕНТ, вы сможете дальше продолжить обучение, не потеряв семестр.

2. Обход ЕНТ

Те, кто желает поступить в казахстанский университет, не имея на руках результатов ЕНТ или те, кто не преодолел минимальный пороговый балл, могут поступить в вуз через зарубежные вузы.

Можно поступить в российский университет, отучиться там 1 семестр и перевестись в казахстанский вуз после первого семестра.

Раньше при переводе казахстанского студента из зарубежного вуза в отечественный, требовался сертификат ЕНТ.

Начиная с 2017 года, МОН убрал эту норму, таким образом, большинство наших студентов, обучающихся в России, начали возвращаться.

По словам вице-министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, за счет принятия этого решения в 2017 — 2018 годах из зарубежных вузов перевелись 23 тысячи казахстанских студентов.

3. Гранты на обучение за рубежом

Одним из распространенных направлений для обучения казахстанцев является Россия. Ежегодно для казахстанских граждан бронируются 10 тысяч грантов на обучение в 33 вузах Россиийской Федерации.

Прием документов для поступления в вузы России в 2018/19 учебном году и сдача вступительных экзаменов продлится до 26 июля.

В основной пакет документов для зачисления в российские университеты входят: анкета (ее необходимо скачать на сайте выбранного вами университета), копия паспорта или удостоверения личности, школьный аттестат, специальная медицинская справка.

Также в зависимости от требований университета у вас могут запросить дополнительные документы.

Вторым самым распространенным направлением для обучения казахстанцев является Китай.

В связи с тем, что правительство Китая желает популяризировать собственную культуру и язык, они предоставляют достаточно большое количество грантов иностранным студентам.

По запросу “Гранты в Китай” в интернете вам будут предложены ссылки на сайты агентств, которые помогут вам поступить.

Стоимость услуг подобных агентств стартует от 100 тыс. тенге и выше. Они помогут вам собрать пакет документов и получить стипендию в желаемом университете Китая.

Россия и Китай – не единственные бесплатные или бюджетные варианты для обучения за рубежом.

К примеру, Германия предоставляет возможность бесплатного обучения для всех иностранцев, которые получают первое высшее образование.

Вам необходимо будет лишь оплатить регистрационный взнос, который в среднем составляет 100-250 евро в семестр.

Обучение на государственном языке в Чехии является бесплатным. Государственные университеты Греции предлагают иностранцам бюджетные места.

В Бельгии и Норвегии есть большое количество англоязычных программ, которые являются бесплатными, необходимо лишь внести взнос в среднем до 1000 евро.

Однако стоит понимать, что сроки подачи документов для бесплатного обучения в сентябре 2018 года уже истекли, но вы можете уже сейчас подать документы для обучения с зимнего семестра, который начинается в январе 2019 года.

В основной пакет документов для поступления в большинство европейских университетов входят: школьный диплом с выпиской оценок или транскрипт, мотивационное письмо, в котором будут указаны причины вашего желания учиться в определенном университете, сертификаты, подтверждающие ваше знание английского языка (при необходимости).

Помните, что университеты могут запросить дополнительные документы.

Если все перечисленные выше варианты не помогли, то не бойтесь взять так называемый gap year (перерыв в один год между окончанием школы и поступлением в университет).

Gap year весьма популярен на западе. Он дает возможность более осознано подойти к выбору своего профессионального пути, больше поразмышлять о своем будущем и, конечно, не торопясь найти больше вариантов бесплатного обучения.

Ну а пока вы можете с пользой потратить время на портале Neupusti.net и найти массу грантовых и стипендиальных возможностей прокачать себя, бесплатно путешествовать по всему миру и многое другое.