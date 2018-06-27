Алуа Беккожа, невеста погибшего внука Олжаса Сулейменова Искандера в интервью Tengrinews.kz рассказала, чтобы была против покупки мотоцикла. Более того, по ее словам против двухколесного транспорта были и родители парня, а некоторые родные даже не знали о его наличии. Однако от приобретения байка Искандера отговорить никто не смог.

«Если Искандер решил что — то сделать, он это обязательно сделает. Он давно хотел этот мотоцикл. Это была его мечта детства. Я ему говорила, что не стоит, я не хочу, я не люблю мотоциклы. Я даже в некоторые моменты говорила: «Выбирай — либо я, либо мотоцикл. И то было так, будто у ребенка спрашивают — мама или папа? Кого ты больше любишь? Я была против покупки мотоцикла, были против его родители. Насколько я знаю, не все даже знали, что у него был мотоцикл. Скорее всего он покатался был год- два и сам бы бросил. Если бы не получилось так», — вспоминает Алуа.

Девушка рассказывает, что с Искандером познакомилась благодаря его близкому другу Санжару на одной из вечеринок в парижском баре. Молодые долгое время были просто друзьями. но полгода назад поняли, что их связывает нечто большее.

«Нас всегда тянуло друг к другу. Через несколько дней, после того, как начали встречаться, он сказал, что хочет на мне жениться. Два месяца назад сделал мне предложение. Мы познакомились семьями. Этим летом уже собирались свадьбу сыграть. Он был очень ярким человеком, добрым, он очень отличался ото всех остальных, он был очень щедрым, он всегда видел только хорошее в людях. А если замечал, то никогда не обращал внимание на это плохое, игнорировал, говорил что это дело самого человека», — говорит девушка.

О смерти жениха Алуа узнала, будучи на работе. Сразу не поверила, надеялась, что это шутка. Девушка ждала звонка, который бы подтвердил, что новость о ДТП — неправда.

«То, что это правда я поняла вчера, когда сама его похоронила. Я была на работе на тот момент, когда узнала о смерти. Работа в шоуруме, все говорят на французском. А у меня резко появился языковой барьер. Я никак не могла объяснить, что случилось, почему у меня такая истерика и я плачу. Меня трясло. Я понимала, что мне срочно нужно домой ехать. Потому что чувствовала, что могу просто упасть и без чувств лежать. Я до сих пор в шоке, не могу в это поверить. Я первые сутки только и делала, что плакала, и до сих пор как вспоминаю — у меня слезы наворачиваются. Это тот человек, которого я любила и с которым я буквально за 20-30 минут до его гибели переписывалась. Мое сообщение было последним, которое он так и не прочитал», — делится переживаниями Алуа.

По словам девушки, Искандер планировал расписаться до конца лета. Алуа призналась — о самой аварии она знает мало, но уверена — парень не стал бы «лихачить», так как был очень аккуратным и ответственным водителем.

«Он очень медленно ездил. Даже в машине не позволял себе на меня отвлекаться. Когда я говорила: «Вот, другие пары за ручки держатся, когда на светофоре стоят, целуются, а ты… Он говорил: «Ты сидишь в машине рядом, и я несу ответственность за наши жизни. Я не верю, что он «летел». Он любил жизнь и не стал бы рисковать ради минутного удовольствия», — уверена Алуа Беккожа.

Искандер Сулейменов погиб 22 июня в результате ДТП в Астане по проспекту Мангилик Ел — Керей Жанибек хандар. Его родственники ищут очевидцев происшествия и просят всех, кто обладает какой-либо информацией, обратиться по телефонам: +7701-44-44-134, +7701-551-82-22, +7701-981-78-81.

Ранее в ДВД Астаны рассказали о ходе расследования аварии.

Похоронили Искандера Сулейменова в Алматы.