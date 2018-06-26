Областной филиал партии «Нур Отан» и областной профсоюз заключили меморандум. Обе стороны договорились о тесном сотрудничестве. Каждый совместный шаг будет направлен на защиту трудовых интересов граждан.

Согласно подписанному документу, общественные объединения договорились об организации партийного и общественного контроля по защите трудовых и социально-экономических прав и интересов жителей южного региона, обеспечению занятости населения, защите внутреннего рынка труда. Меморандум предусматривает взаимный обмен информацией и формирование прогрессивных механизмов партнерства.