«Ой, день медика наступил! Надо обязательно своего врача, сестричку поздравить», – эта мысль в середине июня посещает многие головы завсегдатаев больниц и поликлиник. При всех наших претензиях к системе отечественного здравоохранения, нам, конечно же, есть за что быть благодарными «людям в белых халатах».

Вы заметили, чем старше становишься, тем больше в твоей записной книжке номеров телефонов регистратур поликлиник, медцентров, лабораторий, аптек. Ты знаешь режим работы ближайшего к твоему дому (работе) процедурного кабинета, часы приема участкового терапевта. Ну, а контакты врачей – это отдельная песня, их пациенты передают друг другу под строжайшим секретом, с обязательным напутствием: «Звонить только в случае крайней необходимости!» Да упаси Боже, это действительно – на крайний случай. Да хоть бы он не наступил вовсе…

И еще одна закономерность – чем старше ты становишься, тем менее «общителен» с тобой врач. Причина на поверхности – и она не связана с утратой твоей былой привлекательности. Нет, просто сегодня врачу отводится всего-навсего каких-то 15 минут на прием одного пациента. При этом врачу надо провести блиц-опрос пациента, поставить диагноз, выписать направления на сдачу анализа, прохождение УЗИ, ЭКГ, проконтролировать, прошел ли он очередной профосмотр и т. д. Если надо – открыть ему больничный лист, ввести необходимые сведения в компьютерную базу данных. Да, и еще – не забыть измерить давление болящему. Если так и дальше пойдет, то еще немного, еще чуть-чуть, и мы с вами в шаге от «бесконтактной медицины».

Да, уходит, уходит время задушевных диалогов на тему: «Ну, на что жалуетесь, дорогой? А что это давление у вас вдруг подскочило и сердечко пошаливает? Беречь себя надо. Давайте-ка пропейте вот это новое лекарство, оно должно вам помочь…»

Известный факт, у кого-то благодаря подобному общению даже самочувствие улучшается. Нет, не зря психиатр Владимир Бехтерев утверждал: «Если больному после разговора с врачом не становится легче, то это не врач». В наши дни врач-«говорун» – это уходящая натура. А жаль.

Возможно, отчасти поэтому теперь мы лечимся больше по интернету. Забиваем в поисковик симптомы болезни и… давай подбирать себе диагноз! И чего только мы у себя не «находим». И диабет, и гипертензию, и панкреатит, и гепатоз, и радикулит с остеопорозом… За исключением у женщин – заболеваний простаты, а у мужчин, у всех как на подбор, совершенно нет никаких проблем с вагиной. Просто замечательно!

При такой колоссальной загруженности медиков тем более становится очевидным, что профессия врача – особенная, ею действительно надо заниматься исключительно по призванию, надо жить в ней, расти, учиться, не переставая.

Низкий поклон врачам, которые поставили перед собой цель – стать суперпрофессионалами в своем деле. Они постоянно учатся, совершенствуются, ездят на семинары, «разбирают по косточкам» удачные и провальные операции – свои, коллег. Анализируют причины успеха и неуспеха. Часами просиживают за компьютером, общаясь в соцсетях на спецчатах со своими коллегами со всего мира. Проводят консилиумы в интернете, консультируются.

А пока же позволю себе привести совет, пожелание одной из жительниц Шымкента – мамы двух дошколят, которая, пока растут дети, десятки, если не сотни раз была на приеме у врачей. «Знает ли наш минздрав о том, что в обычной бюджетной поликлинике запись к узкому специалисту проводится за две-четыре недели? – спрашивает Зина. – А ведь за это время, пока дойдет очередь, можно или загнуться или выздороветь, как минимум симптомы заболевания «смягчатся». Бесплатные врачи особо не заинтересованы в лечении пациентов, платные же наоборот, слишком заинтересованы в частых визитах пациентов. Для продления лечения они назначают им дорогое обследование, препараты. Необходима золотая середина. Допустим, чтобы у врачей был процент премирования от количества пациентов, выздоровевших от назначенного ими лечения. Может, какая другая оценка нужна. Главное, чтобы была обратная связь. По-моему самое ужасное – это равнодушные стеклянные глаза медика, которому «баре-бир» твои проблемы и страдания. А вот за мзду – другое дело, взор вмиг становится «живым».

Услышьте нас, доктора, услышьте, чиновники от здравоохранения!

Пока же, дорогие наши врачи, медсестры и медбратья, примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем медицинского работника! У вас – одно из самых благородных, востребованных ремесел на свете. Вы нужны нам всем и всегда! Вы приходите нам на помощь в самые трудные моменты в жизни! Будьте мастерами своего дела! Сохраняйте самое лучшее, что присуще людям вашей профессии – милосердие и сердечность! Будьте здоровы сами и постарайтесь быть счастливыми!

Фарида Шарафутдинова