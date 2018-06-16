В России стартовал чемпионат мира по футболу. Целый месяц с 14 июня по 15 июля в 11 городах Российской Федерации будут проходить игры сильнейших команд мира. В турнире примут участие 32 национальные сборные, которые разбиты на 8 групп.
Казахстанские телеканалы QAZAQSTAN и QAZSPORT покажут чемпионат мира по футболу-2018 в России в прямом эфире. Они стали официальными вещателями турнира на территории Казахстана.
Расписание игр группового этапа ЧМ-2018
ГРУППА А
19 июня. 21.00. Санкт-Петербург. РОССИЯ – Египет
20 июня. 18.00. Ростов-на-Дону. Уругвай – Саудовская Аравия
25 июня. 17.00. Самара. Уругвай – РОССИЯ
25 июня. 17.00. Волгоград. Саудовская Аравия – Египет
ГРУППА В
20 июня. 15.00. Москва. «Лужники». Португалия – Марокко
20 июня. 21.00. Казань. Иран – Испания
25 июня. 21.00. Саранск. Иран – Португалия
25 июня. 21.00. Калининград. Испания – Марокко
ГРУППА C
16 июня. 13.00. Казань. Франция – Австралия
16 июня. 19.00. Саранск. Перу – Дания
21 июня. 15.00. Самара. Дания – Австралия
21 июня. 18.00. Екатеринбург. Франция – Перу
26 июня. 17.00. Москва. «Лужники». Дания – Франция
26 июня. 17.00. Сочи. Австралия – Перу
ГРУППА D
16 июня. 16.00. Москва. «Спартак». Аргентина – Исландия
16 июня. 22.00. Калининград. Хорватия – Нигерия
21 июня. 21.00. Нижний Новгород. Аргентина – Хорватия
22 июня. 18.00. Волгоград. Нигерия – Исландия
26 июня. 21.00. Санкт-Петербург. Нигерия – Аргентина
26 июня. 21.00. Ростов-на-Дону. Исландия – Хорватия
ГРУППА E
17 июня. 15.00. Самара. Коста-Рика – Сербия
17 июня. 21.00. Ростов-на-Дону. Бразилия – Швейцария
22 июня. 15.00. Санкт-Петербург. Бразилия – Коста-Рика
22 июня. 21.00. Калининград. Сербия – Швейцария
27 июня. 21.00. Москва. «Спартак». Сербия – Бразилия
27 июня. 21.00. Нижний Новгород. Швейцария – Коста-Рика
ГРУППА F
17 июня. 18.00. Москва. «Лужники». Германия – Мексика
18 июня. 15.00. Нижний Новгород. Швеция – Корея
23 июня. 18.00. Ростов-на-Дону. Корея – Мексика
23 июня. 21.00. Сочи. Германия – Швеция
27 июня. 17.00. Казань. Корея – Германия
27 июня. 17.00. Екатеринбург. Мексика – Швеция
ГРУППА G
18 июня. 18.00. Сочи. Бельгия – Панама
18 июня. 21.00. Волгоград. Тунис – Англия
23 июня. 15.00. Москва. «Спартак». Бельгия – Тунис
24 июня. 15.00. Нижний Новгород. Англия – Панама
28 июня. 21.00. Калининград. Англия – Бельгия
28 июня. 21.00. Саранск. Панама – Тунис
ГРУППА H
19 июня. 15.00. Саранск. Колумбия – Япония
19 июня. 18.00. Москва. «Спартак». Польша – Сенегал
24 июня. 18.00. Екатеринбург. Япония – Сенегал
24 июня. 21.00. Казань. Польша – Колумбия
28 июня. 17.00. Волгоград. Япония – Польша
28 июня. 17.00. Самара. Сенегал – Колумбия