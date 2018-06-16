В России стартовал чемпионат мира по футболу. Целый месяц с 14 июня по 15 июля в 11 городах Российской Федерации будут проходить игры сильнейших команд мира. В турнире примут участие 32 национальные сборные, которые разбиты на 8 групп.

Казахстанские телеканалы QAZAQSTAN и QAZSPORT покажут чемпионат мира по футболу-2018 в России в прямом эфире. Они стали официальными вещателями турнира на территории Казахстана.

Расписание игр группового этапа ЧМ-2018

ГРУППА А

19 июня. 21.00. Санкт-Петербург. РОССИЯ – Египет

20 июня. 18.00. Ростов-на-Дону. Уругвай – Саудовская Аравия

25 июня. 17.00. Самара. Уругвай – РОССИЯ

25 июня. 17.00. Волгоград. Саудовская Аравия – Египет

ГРУППА В

20 июня. 15.00. Москва. «Лужники». Португалия – Марокко

20 июня. 21.00. Казань. Иран – Испания

25 июня. 21.00. Саранск. Иран – Португалия

25 июня. 21.00. Калининград. Испания – Марокко

ГРУППА C

16 июня. 13.00. Казань. Франция – Австралия

16 июня. 19.00. Саранск. Перу – Дания

21 июня. 15.00. Самара. Дания – Австралия

21 июня. 18.00. Екатеринбург. Франция – Перу

26 июня. 17.00. Москва. «Лужники». Дания – Франция

26 июня. 17.00. Сочи. Австралия – Перу

ГРУППА D

16 июня. 16.00. Москва. «Спартак». Аргентина – Исландия

16 июня. 22.00. Калининград. Хорватия – Нигерия

21 июня. 21.00. Нижний Новгород. Аргентина – Хорватия

22 июня. 18.00. Волгоград. Нигерия – Исландия

26 июня. 21.00. Санкт-Петербург. Нигерия – Аргентина

26 июня. 21.00. Ростов-на-Дону. Исландия – Хорватия

ГРУППА E

17 июня. 15.00. Самара. Коста-Рика – Сербия

17 июня. 21.00. Ростов-на-Дону. Бразилия – Швейцария

22 июня. 15.00. Санкт-Петербург. Бразилия – Коста-Рика

22 июня. 21.00. Калининград. Сербия – Швейцария

27 июня. 21.00. Москва. «Спартак». Сербия – Бразилия

27 июня. 21.00. Нижний Новгород. Швейцария – Коста-Рика

ГРУППА F

17 июня. 18.00. Москва. «Лужники». Германия – Мексика

18 июня. 15.00. Нижний Новгород. Швеция – Корея

23 июня. 18.00. Ростов-на-Дону. Корея – Мексика

23 июня. 21.00. Сочи. Германия – Швеция

27 июня. 17.00. Казань. Корея – Германия

27 июня. 17.00. Екатеринбург. Мексика – Швеция

ГРУППА G

18 июня. 18.00. Сочи. Бельгия – Панама

18 июня. 21.00. Волгоград. Тунис – Англия

23 июня. 15.00. Москва. «Спартак». Бельгия – Тунис

24 июня. 15.00. Нижний Новгород. Англия – Панама

28 июня. 21.00. Калининград. Англия – Бельгия

28 июня. 21.00. Саранск. Панама – Тунис

ГРУППА H

19 июня. 15.00. Саранск. Колумбия – Япония

19 июня. 18.00. Москва. «Спартак». Польша – Сенегал

24 июня. 18.00. Екатеринбург. Япония – Сенегал

24 июня. 21.00. Казань. Польша – Колумбия

28 июня. 17.00. Волгоград. Япония – Польша

28 июня. 17.00. Самара. Сенегал – Колумбия