Комитет адмполиции РК прокомментировал публикации, в которых рассказано о новых правилах Кодекса об административных правонарушениях, касающихся автофиксации нарушений ПДД, и тех постов, что дают советы, как не платить штрафы, передает NUR.KZ.

Пояснения ведомство опубликовало на своей официальной странице в Facebook. В посте сообщается, что те, кто дают рекомендации по неоплате штрафов, вводят автомобилистов в заблуждение.

Комитет отмечает, что все действия по взысканию штрафов за выявленные приборами автоматической фиксации нарушения строго регламентированы.

Отмечается, что за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, несут ответственность собственник транспортного средства, а также лица или организации, во временное пользование которым было передано ТС.

Контрольно-измерительные средства фиксируют на фото или видео время и место совершения нарушения, регистрационный номер, марку авто, а также и вид самого нарушения.

При фиксации нарушения ПДД спецприборами, штраф оформляется в виде предписания о необходимости его уплаты, протокол при этом не составляется.

На добровольную оплату штрафа нарушителю дается 30 дней, затем дело передает судебным исполнителям. Кроме того, в течение 7 дней после получения извещения, автовладельцы могут оплатить штраф с 50-процентной скидкой.

Также автовладелец имеет право в течение 15 суток после получения предписания пойти в отделение полиции и заявить, что на момент фиксации правонарушения на рулем автомобиля был не он. Иначе – предписание считается рассмотренным по существу и вступает в законную силу через 10 дней.

Если собственник авто обратится в полицию позже 15 дней, то предписание не будет изменено или отменено, поскольку вынесший его орган не может изменять документ после вступления его в силу. То есть, оплата штрафа возлагается на владельца ТС, он может обжаловать это только через суд.

Если же заявление о передаче управления автомобилем другому лицу в момент совершения нарушения поступит в положенный срок, он будет рассмотрено и проведена проверка. По ее результатам будет установлено, кто управлял ТС, и штраф возложат на плечи водителя, освободив от него владельца транспорта, если за рулем был не он.

Если же проверка не сможет установить лицо, управлявшее автомобилем в момент фиксации нарушения, или не найдет подтверждения заявлению о передаче управления другому лицу, то оплачивать штраф придет автовладельцу.