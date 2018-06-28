В селе Абай Сарыагашского района Туркестанской области собрались педагоги местной школы и простые жители. Сельчане не довольны решением о восстановлении в должности директора музыкальной школы, которая ранее, по решению суда, была снята с занимаемой должности за совершение ДТП с человеческими жертвами. На сход, который устроили жители села Абай прямо в аппарате акима был приглашен и аким Сарыагашского района.

«Если у вас будут личные вопросы, я готов вас лично принять и выслушать в кабинете», — с самого начала заявил аким Сарыагашского района Туркестанской области.

«Вчера, у здания областного акимата вы сказали, что готовы выслушать нас по поводу работы двух директоров школ. А сейчас вы не даете сказать нам ни слова. Нам не нужен ваш отчет», — тут же заявила одна из присутствующих на сходе жительниц села.

«Чтобы мы не зашли к акиму области, вы пообещали встретится с нами в селе Абай. А сейчас вы не хотите нас выслушать. Суёте нам свой отчет. Нам важно быть услышанными», — добавил правозащитник Курмангазы Мусир.

На встрече населения с акимом Сарыагашского района разговор не клеился с первых минут. А едва тема заходит о неудовлетворительной работе директоров двух местных школ села Абай, так аким и вовсе спешит покинуть актовый зал. Мол, беседовать теперь он будет в отдельном кабинете, лично с каждым из собравшихся.

Такое поведение собравшиеся посчитали за неуважение и отказались от личного приема.

«Мы собрались, чтобы выяснить причины вместе с виновными. Однако, эти люди бесстыжие. У нас все запечетлено на видео. Завтра мы копию данного видео отправим в Астану и попросим там помощи в решении проблем, сложившихся в нашем селе», — говорит жительница села Абай.

Главной проблемой жители села Абай называют поведение директора школы искусств. Якобы, её восстановили в должности после условного срока по делу о ДТП.

«Директор школы искусств была освобождена от занимаемой должности, так как ей был назначен условный срок за совершенное ДТП. Это было 16 апреля. Однако, уволенная директор с нашим решением не согласилась и обратилась с заявлением в суд Сарыагашского района. Там вынесли решение о восстановлении в должности директора школы искусств. Нам больше ничего не оставалось, как исполнить решение суда», — говорит Нурман Усипбеков, и.о. руководителя отдела образования Сарыагашского района Туркестанской области.

Недовольство местных жителей и педагогов вызывает не только восстановление директора школы искусств в должности, но и работа директора средней школы № 114 имени Бегманова.

«Безобразие! Чтобы устроиться на работу педагогом, с нас требуют 2-3 тысячи долларов. Что эту школу директору отец её построил за свои деньги?», — возмущается жительница села Абай.

С заявлением о поборах в школе местные жители и преподаватели обратились в районный акимат, отдел образования Сарыагашского района и правоохранительные органы.

«Да, к нам письмо о поборах действительно поступило. Сейчас проводится внутреннее расследование», — сказал Нурман Усипбеков, и.о. руководителя отдела образования Сарыагашского района.

Жители села Абай очень надеются, что этот вопрос не отложат в долгий ящик и дело не получит такой широкой огласки, как громкий скандал по делу о сексуальном насилии над ребенком. Кстати, в этом же сарыагашском ауле.

Бахром Абдуллаев