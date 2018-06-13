В преддверии 20-летия столицы наш зверинец отправил в Астану живые подарки – 20 видов животных, всего 40 голов. Об этом стало известно в ходе презентации зоны «Африка», которая была открыта после реконструкции. Впрочем, это не единственная презентация городских объектов на сегодня.

Приходите, дети, в «Африку» гулять!

Свершилось. Теперь зона Африки открыта официально. И хотя поглазеть на животных, которые здесь размещены, посетители зоопарка приходят давно, глава области своим личным присутствием таки дал понять – зона Африки открыта для всех!

В зоопарке Шымкента созданы отличные условия для животных, а потому им не остается ничего иного, кроме, как…повышать демографию. А чтобы с демографией не было проблем и у астанинского зоопарка, шымкентский зверинец отправил своим коллегам из Астаны аккурат к 20-му Дню рождения столицы 20 видов животных – каждой твари по паре, итого – 40 голов.

В зоне «Африки» в условиях, максимально приближенных к привычной среде обитания, вольготно живут 18 животных. Они представляют 7 видов фауны. В планах руководства зверинца разнообразить «население» шымкентской Африки еще пятью видами.

Так попадают в историю

Если вы не знали, что общего у реки Кошкараты и зоны Африки, то поясним – день презентации обоих проектов. Как отметил один из старожилов, нынешние отцы города и области уже вписали свои имена в новейшую историю Шымкента:

«Сколько акимов пробовали это сделать, но у них ничего не вышло. Это удалось только вам. И теперь ваши имена связаны с нашей Кошкаратой, потому что именно вы возродили реку к новой жизни!».

К слову, вода в реке настолько прозрачная, что так и хочется вслед за мальчишками сигануть в воду. А местные жители не устают говорить спасибо своему акиму. Так, одна из жительниц Старого города так и заявила акиму ЮКО Жансеиту Туймебаеву — вам, мол, конечно, спасибо, но у нас есть свой аким:

«Он такой молодец, он так нам помогает!».

Глава области тут же пошутил:

«Так может, памятник ему здесь поставим?»

Женщина подхватила шутку и ответила — их аким очень этого достоин.

Отрезок реки Кошкараты от ул. Турысова до ул. Жангельдина планируется облагородить до ноября. К слову, осенью возможна посадка молодых деревьев. А пока на берегу Кошкараты коммунальщики высаживают китайский бамбук. Специалисты говорят, в нашем климате ему будет более, чем комфортно.