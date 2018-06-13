В Шымкенте обвиненный в коррупции судья получил 4 года лишения свободы
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В городе Шымкенте Аль-Фарабийский районный суд признал судью Мактааральского районного суда Абая Ниязбекова виновным в получении взятки и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы.
Ниязбекову были предъявлены обвинения в получении 500 тысяч тенге от директора местной школы имени Фирдоуси Жанар Мамыровой.
Судья Аль-Фарабийского районного суда Еркебулан Тулешов вынес постановление о лишении Ниязбекова права работать на государственной службе. Ниязбеков был взят под стражу в зале суда. На оглашение приговора он пришел со своим адвокатом.
Абай Ниязбеков был задержан 30 января в своем кабинете «при получении взятки». Позднее он был помещен под домашний арест. По версии следствия, деньги были переданы ему через предполагаемого посредника. Жанар Мамырова сказала в суде, что судья вымогал у нее полмиллиона тенге за решение спора в ее пользу.
Абай Ниязбеков отверг обвинение, заявив, что 500 тысяч тенге, изъятые следователями из его сейфа в служебном кабинете, принадлежали ему и не являлись взяткой, а лежали на хранении.
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