В Шымкенте 19-летний юноша признан виновным и осужден по статье 124 «Развращение малолетних». Сам подсудимый своей вины не признал, однако, в деле оказались улики, полностью изобличающие преступника.

Как сообщил председатель СМЮС (суд по делам несовершеннолетних) Канатбек Конырбаев, дело происходило в одном из частных продуктовых магазинов Шымкента.

Здесь парень устроился работать стажером. В магазин за покупками пришла 9-летняя девочка. Она спросила у него о том, где товары, которые ей нужны. Когда девочка встала между полками, он начал к ней приставать.

«В деле имеется видеозапись с камеры наблюдения, установленной в магазине. По ней было четко видно, что он приставал к девочке. Суд посчитал, что вина его доказана и назначил ему 5 лет 6 мес. лишения свободы», — сообщил К. Конырбаев.